Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 27 травня в Україні зафіксовано 3 509 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 193, медпрацівників – 82).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1099713 щеплень.
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
992 191
|
отримали одну дозу, усього
|
992189
|
отримали дві дози, усього
|
107524
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
486363
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
95390
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
59532
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
350682
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
224
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
15 131
|
отримали одну дозу, усього
|
4998
|
отримали дві дози, усього
|
10133
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
1040
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
8581
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3150
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2360
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилося 276 мобільними бригадами з імунізації та 343 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1402
|
|
183
|
|
16867
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
67564
|
|
29280
|
|
12440
|
|
25844
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2193367
|
|
2006918
|
|
50076
|
|
10 105 901
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2193367
|
3509
|
50076
|
183
|
2006918
|
16867
|
м. Київ
|
205517
|
454
|
5055
|
11
|
157728
|
3196
|
Вінницька
|
70353
|
76
|
1658
|
3
|
64449
|
697
|
Волинська
|
60996
|
100
|
1138
|
1
|
56652
|
304
|
Дніпропетровська
|
132582
|
284
|
4051
|
29
|
119503
|
625
|
Донецька
|
88798
|
132
|
2214
|
20
|
82217
|
853
|
Житомирська
|
87399
|
120
|
1733
|
3
|
83258
|
440
|
Закарпатська
|
61511
|
30
|
1582
|
3
|
58779
|
83
|
Запорізька
|
102276
|
187
|
2313
|
20
|
94167
|
476
|
Івано-Франківська
|
86020
|
71
|
2051
|
2
|
82479
|
130
|
Київська
|
124578
|
194
|
2662
|
3
|
117178
|
599
|
Кіровоградська
|
20188
|
33
|
788
|
4
|
16536
|
330
|
Луганська
|
25983
|
59
|
880
|
5
|
23483
|
166
|
Львівська
|
135329
|
278
|
3546
|
5
|
127834
|
1428
|
Миколаївська
|
68075
|
141
|
1789
|
6
|
64552
|
259
|
Одеська
|
139128
|
84
|
2882
|
9
|
126528
|
3255
|
Полтавська
|
76689
|
111
|
1774
|
6
|
72970
|
140
|
Рівненська
|
77735
|
163
|
1163
|
3
|
74296
|
409
|
Сумська
|
76610
|
81
|
1284
|
9
|
73018
|
143
|
Тернопільська
|
69241
|
79
|
1165
|
3
|
65136
|
264
|
Харківська
|
146244
|
233
|
3221
|
18
|
131837
|
1100
|
Херсонська
|
34554
|
138
|
1055
|
6
|
30511
|
348
|
Хмельницька
|
87719
|
122
|
1791
|
6
|
82086
|
357
|
Черкаська
|
80289
|
91
|
1225
|
2
|
72963
|
652
|
Чернівецька
|
79051
|
89
|
1756
|
2
|
75865
|
287
|
Чернігівська
|
56502
|
159
|
1300
|
4
|
52893
|
326