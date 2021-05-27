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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 27 травня в Україні зафіксовано 3 509 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 193, медпрацівників – 82). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1099713 щеплень.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

992 191

отримали одну дозу, усього

992189

отримали дві дози, усього

107524

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

486363

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

95390

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

59532

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

350682

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

224

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

15 131

отримали одну дозу, усього

4998

отримали дві дози, усього

10133

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

1040

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

8581

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3150

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2360

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилося 276 мобільними бригадами з імунізації та 343 пунктами щеплення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1402
  • летальних випадків –

183
  • одужало (особи) –

16867

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

67564
  • методом ПЛР —

29280
  • методом ІФА —

12440
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

25844

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2193367
  • одужало (особи) –

2006918
  • летальних випадків –

50076
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 105 901

 Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2193367

3509

50076

183

2006918

16867

м. Київ

205517

454

5055

11

157728

3196

Вінницька

70353

76

1658

3

64449

697

Волинська

60996

100

1138

1

56652

304

Дніпропетровська

132582

284

4051

29

119503

625

Донецька

88798

132

2214

20

82217

853

Житомирська

87399

120

1733

3

83258

440

Закарпатська

61511

30

1582

3

58779

83

Запорізька

102276

187

2313

20

94167

476

Івано-Франківська

86020

71

2051

2

82479

130

Київська

124578

194

2662

3

117178

599

Кіровоградська

20188

33

788

4

16536

330

Луганська

25983

59

880

5

23483

166

Львівська

135329

278

3546

5

127834

1428

Миколаївська

68075

141

1789

6

64552

259

Одеська

139128

84

2882

9

126528

3255

Полтавська

76689

111

1774

6

72970

140

Рівненська

77735

163

1163

3

74296

409

Сумська

76610

81

1284

9

73018

143

Тернопільська

69241

79

1165

3

65136

264

Харківська

146244

233

3221

18

131837

1100

Херсонська

34554

138

1055

6

30511

348

Хмельницька

87719

122

1791

6

82086

357

Черкаська

80289

91

1225

2

72963

652

Чернівецька

79051

89

1756

2

75865

287

Чернігівська

56502

159

1300

4

52893

326
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