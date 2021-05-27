Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 27 травня в Україні зафіксовано 3 509 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 193, медпрацівників – 82).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1099713 щеплень.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 992 191 отримали одну дозу, усього 992189 отримали дві дози, усього 107524 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 486363 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 95390 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 59532 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 350682 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 224 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 15 131 отримали одну дозу, усього 4998 отримали дві дози, усього 10133 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 1040 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 8581 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3150 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2360 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилося 276 мобільними бригадами з імунізації та 343 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1402 летальних випадків – 183 одужало (особи) – 16867 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 67564 методом ПЛР — 29280 методом ІФА — 12440 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 25844 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2193367 одужало (особи) – 2006918 летальних випадків – 50076 проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України