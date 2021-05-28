Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 28 травня в Україні зафіксовано 3 306 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 169, медпрацівників – 77).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 116 006 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 999 074 отримали одну дозу, усього 999072 отримали дві дози, усього 116934 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 486513 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 100611 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 60197 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351529 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 224 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 16293 отримали одну дозу, усього 6883 отримали дві дози, усього 9410 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 740 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10092 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3150 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2311 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 254 мобільними бригадами з імунізації та 1 485 пунктами щеплення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1 402 летальних випадків – 156 одужало (особи) – 13298 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60563 методом ПЛР — 25454 методом ІФА — 11758 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 23351 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2196673 одужало (особи) – 2020216 летальних випадків – 50232 проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355