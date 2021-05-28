Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 28 травня в Україні зафіксовано 3 306 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 169, медпрацівників – 77).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 116 006 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
999 074
|
отримали одну дозу, усього
|
999072
|
отримали дві дози, усього
|
116934
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
486513
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
100611
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
60197
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351529
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
224
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
16293
|
отримали одну дозу, усього
|
6883
|
отримали дві дози, усього
|
9410
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
740
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10092
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3150
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2311
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 254 мобільними бригадами з імунізації та 1 485 пунктами щеплення.
|
Також за останню добу:
|
|
1 402
|
|
156
|
|
13298
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
60563
|
|
25454
|
|
11758
|
|
23351
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2196673
|
|
2020216
|
|
50232
|
|
10 131 355
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2196673
|
3306
|
50232
|
156
|
2020216
|
13298
|
м. Київ
|
205901
|
384
|
5070
|
15
|
161908
|
4180
|
Вінницька
|
70416
|
63
|
1660
|
2
|
65167
|
718
|
Волинська
|
61100
|
104
|
1142
|
4
|
56920
|
268
|
Дніпропетровська
|
132862
|
280
|
4082
|
31
|
120014
|
511
|
Донецька
|
89026
|
228
|
2220
|
6
|
82675
|
458
|
Житомирська
|
87473
|
74
|
1734
|
1
|
83575
|
317
|
Закарпатська
|
61549
|
38
|
1584
|
2
|
58859
|
80
|
Запорізька
|
102471
|
195
|
2323
|
10
|
94730
|
563
|
Івано-Франківська
|
86071
|
51
|
2053
|
2
|
82588
|
109
|
Київська
|
124799
|
221
|
2670
|
8
|
117862
|
684
|
Кіровоградська
|
20235
|
47
|
790
|
2
|
16753
|
217
|
Луганська
|
26029
|
46
|
881
|
1
|
23681
|
198
|
Львівська
|
135580
|
251
|
3553
|
7
|
128284
|
450
|
Миколаївська
|
68229
|
154
|
1792
|
3
|
64802
|
250
|
Одеська
|
139242
|
114
|
2885
|
3
|
127317
|
789
|
Полтавська
|
76767
|
78
|
1782
|
8
|
73244
|
274
|
Рівненська
|
77912
|
177
|
1167
|
4
|
74575
|
279
|
Сумська
|
76708
|
98
|
1288
|
4
|
73213
|
195
|
Тернопільська
|
69318
|
77
|
1171
|
6
|
65360
|
224
|
Харківська
|
146435
|
191
|
3245
|
24
|
132647
|
810
|
Херсонська
|
34623
|
69
|
1056
|
1
|
30761
|
250
|
Хмельницька
|
87825
|
106
|
1794
|
3
|
82573
|
487
|
Черкаська
|
80424
|
135
|
1229
|
4
|
73509
|
546
|
Чернівецька
|
79119
|
68
|
1761
|
5
|
76023
|
158
|
Чернігівська
|
56559
|
57
|
1300
|
0
|
53176
|
283