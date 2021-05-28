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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 28 травня в Україні зафіксовано 3 306 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 169, медпрацівників – 77). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 116 006 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

999 074

отримали одну дозу, усього

999072

отримали дві дози, усього

116934

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

486513

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

100611

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

60197

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351529

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

224

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

16293

отримали одну дозу, усього

6883

отримали дві дози, усього

9410

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

740

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10092

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3150

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2311

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 254 мобільними бригадами з імунізації та 1 485 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1 402
  • летальних випадків –

156
  • одужало (особи) –

13298

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60563
  • методом ПЛР —

25454
  • методом ІФА —

11758
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

23351

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2196673
  • одужало (особи) –

2020216
  • летальних випадків –

50232
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 131 355

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2196673

3306

50232

156

2020216

13298

м. Київ

205901

384

5070

15

161908

4180

Вінницька

70416

63

1660

2

65167

718

Волинська

61100

104

1142

4

56920

268

Дніпропетровська

132862

280

4082

31

120014

511

Донецька

89026

228

2220

6

82675

458

Житомирська

87473

74

1734

1

83575

317

Закарпатська

61549

38

1584

2

58859

80

Запорізька

102471

195

2323

10

94730

563

Івано-Франківська

86071

51

2053

2

82588

109

Київська

124799

221

2670

8

117862

684

Кіровоградська

20235

47

790

2

16753

217

Луганська

26029

46

881

1

23681

198

Львівська

135580

251

3553

7

128284

450

Миколаївська

68229

154

1792

3

64802

250

Одеська

139242

114

2885

3

127317

789

Полтавська

76767

78

1782

8

73244

274

Рівненська

77912

177

1167

4

74575

279

Сумська

76708

98

1288

4

73213

195

Тернопільська

69318

77

1171

6

65360

224

Харківська

146435

191

3245

24

132647

810

Херсонська

34623

69

1056

1

30761

250

Хмельницька

87825

106

1794

3

82573

487

Черкаська

80424

135

1229

4

73509

546

Чернівецька

79119

68

1761

5

76023

158

Чернігівська

56559

57

1300

0

53176

283
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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