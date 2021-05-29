Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 29 травня в Україні зафіксовано 3 096 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 144, медпрацівників – 55).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 132 821 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 008 859
|
отримали одну дозу, усього
|
1008857
|
отримали дві дози, усього
|
123964
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
486758
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
109143
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
60856
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351878
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
224
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
16 815
|
отримали одну дозу, усього
|
9785
|
отримали дві дози, усього
|
7030
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
1232
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
11192
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2643
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1748
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 273 мобільними бригадами з імунізації та 354 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
1309
|
|
156
|
|
10199
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
57384
|
|
25401
|
|
10963
|
|
21020
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2199769
|
|
2030415
|
|
50388
|
|
10 156 756
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2199769
|
3096
|
50388
|
156
|
2030415
|
10199
|
м. Київ
|
206278
|
377
|
5076
|
6
|
163588
|
1680
|
Вінницька
|
70474
|
58
|
1661
|
1
|
65696
|
529
|
Волинська
|
61187
|
87
|
1148
|
6
|
57004
|
84
|
Дніпропетровська
|
133123
|
261
|
4110
|
28
|
120657
|
643
|
Донецька
|
89146
|
120
|
2233
|
13
|
82870
|
195
|
Житомирська
|
87550
|
77
|
1738
|
4
|
83790
|
215
|
Закарпатська
|
61611
|
62
|
1586
|
2
|
58882
|
23
|
Запорізька
|
102641
|
170
|
2335
|
12
|
95289
|
559
|
Івано-Франківська
|
86136
|
65
|
2057
|
4
|
82639
|
51
|
Київська
|
124996
|
197
|
2682
|
12
|
118690
|
828
|
Кіровоградська
|
20266
|
31
|
793
|
3
|
17046
|
293
|
Луганська
|
26060
|
31
|
884
|
3
|
23766
|
85
|
Львівська
|
135811
|
231
|
3554
|
1
|
129045
|
761
|
Миколаївська
|
68370
|
141
|
1795
|
3
|
64948
|
146
|
Одеська
|
139409
|
167
|
2892
|
7
|
128395
|
1078
|
Полтавська
|
76873
|
106
|
1783
|
1
|
73368
|
124
|
Рівненська
|
78068
|
156
|
1168
|
1
|
74807
|
232
|
Сумська
|
76814
|
106
|
1289
|
1
|
73417
|
204
|
Тернопільська
|
69375
|
57
|
1177
|
6
|
65524
|
164
|
Харківська
|
146604
|
169
|
3262
|
17
|
133660
|
1013
|
Херсонська
|
34700
|
77
|
1069
|
13
|
30962
|
201
|
Хмельницька
|
87901
|
76
|
1797
|
3
|
82954
|
381
|
Черкаська
|
80553
|
129
|
1233
|
4
|
73863
|
354
|
Чернівецька
|
79181
|
62
|
1762
|
1
|
76172
|
149
|
Чернігівська
|
56642
|
83
|
1304
|
4
|
53383
|
207