29. 05. 2021
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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.05.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 29 травня в Україні зафіксовано 3 096 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 144, медпрацівників – 55). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 132 821 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 008 859

отримали одну дозу, усього

1008857

отримали дві дози, усього

123964

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

486758

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

109143

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

60856

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351878

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

224

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

16 815

отримали одну дозу, усього

9785

отримали дві дози, усього

7030

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

1232

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

11192

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2643

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1748

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 273 мобільними бригадами з імунізації та 354 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1309
  • летальних випадків –

156
  • одужало (особи) –

10199

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

57384
  • методом ПЛР —

25401
  • методом ІФА —

10963
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

21020

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2199769
  • одужало (особи) –

2030415
  • летальних випадків –

50388
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 156 756

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2199769

3096

50388

156

2030415

10199

м. Київ

206278

377

5076

6

163588

1680

Вінницька

70474

58

1661

1

65696

529

Волинська

61187

87

1148

6

57004

84

Дніпропетровська

133123

261

4110

28

120657

643

Донецька

89146

120

2233

13

82870

195

Житомирська

87550

77

1738

4

83790

215

Закарпатська

61611

62

1586

2

58882

23

Запорізька

102641

170

2335

12

95289

559

Івано-Франківська

86136

65

2057

4

82639

51

Київська

124996

197

2682

12

118690

828

Кіровоградська

20266

31

793

3

17046

293

Луганська

26060

31

884

3

23766

85

Львівська

135811

231

3554

1

129045

761

Миколаївська

68370

141

1795

3

64948

146

Одеська

139409

167

2892

7

128395

1078

Полтавська

76873

106

1783

1

73368

124

Рівненська

78068

156

1168

1

74807

232

Сумська

76814

106

1289

1

73417

204

Тернопільська

69375

57

1177

6

65524

164

Харківська

146604

169

3262

17

133660

1013

Херсонська

34700

77

1069

13

30962

201

Хмельницька

87901

76

1797

3

82954

381

Черкаська

80553

129

1233

4

73863

354

Чернівецька

79181

62

1762

1

76172

149

Чернігівська

56642

83

1304

4

53383

207
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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