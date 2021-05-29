Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.05.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 29 травня в Україні зафіксовано 3 096 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 144, медпрацівників – 55).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 132 821 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 008 859 отримали одну дозу, усього 1008857 отримали дві дози, усього 123964 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 486758 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 109143 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 60856 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351878 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 224 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 16 815 отримали одну дозу, усього 9785 отримали дві дози, усього 7030 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 1232 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 11192 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2643 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1748 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 273 мобільними бригадами з імунізації та 354 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 1309 летальних випадків – 156 одужало (особи) – 10199 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 57384 методом ПЛР — 25401 методом ІФА — 10963 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 21020 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2199769 одужало (особи) – 2030415 летальних випадків – 50388 проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756