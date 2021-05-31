Пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19 відкриваються в Києві, Львові й Одесі

29 травня 2021 року в Україні відкриваються перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19 у трьох пілотних містах: у Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові на базі стадіону “Арена Львів” та в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.

Ці центри працюватимуть у вихідні дні. В них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Вакцинація у таких центрах відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. В них передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac, вироблену компанією Sinovac.

Пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри створюватимуть і в інших великих містах.

Стадіони та експоцентри були обрані для створення центрів масової вакцинації, адже вони розраховані на велику кількість людей, мають значну пропускну здатність, достатню кількість виходів та санітарні умови для одночасного безпечного перебування великої кількості людей із дотриманням соціальної дистанції.

Перетворення стадіонів та спортивних споруд на центри вакцинації населення є поширеною у світі практикою. Окрім стадіонів, для здійснення щеплення проти COVID-19 у США, Великобританії, Австралії та Європі використовують культурні споруди, зокрема, музеї, театри та художні галереї, а також релігійні об'єкти. Серед відомих споруд, що стали центрами вакцинації - Олімпійський стадіон в Монреалі (Канада), також стадіони Національної футбольної ліги (США) та домашній стадіон бейсбольної команди “Доджерс” (Лос-Анджелес) тощо.

Дізнайтеся більше про вакцинацію від COVID-19 на сайті vaccination.covid19.gov.ua та за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19.

МОЗ України