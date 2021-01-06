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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 01 червня в Україні зафіксовано 2 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 91, медпрацівників – 56).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 161 518 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):

1 032 038

отримали одну дозу, усього

1032036

отримали дві дози, усього

129482

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

486941

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

131177

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

61733

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351963

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

224

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

13 937

отримали одну дозу, усього

10232

отримали дві дози, усього

3705

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

1090

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

10964

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1813

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

70

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 Щеплення проводилось 215 мобільними бригадами з імунізації та 317 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

579
  • летальних випадків –84
 163
  • одужало (особи) –

12085

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

51964
  • методом ПЛР —

26468
  • методом ІФА —

11271
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14225

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2204631
  • одужало (особи) –

2053167
  • летальних випадків –

50699
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 207 245

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2204631

2137

50699

163

2053167

12085

м. Київ

206871

434

5097

5

170552

3864

Вінницька

70541

29

1669

4

66660

262

Волинська

61339

53

1156

3

57821

497

Дніпропетровська

133651

137

4189

27

121796

581

Донецька

89342

88

2250

17

83694

516

Житомирська

87674

31

1746

5

84249

202

Закарпатська

61650

15

1590

1

59033

92

Запорізька

102955

176

2351

6

96403

628

Івано-Франківська

86221

33

2060

1

82736

61

Київська

125314

138

2686

3

119321

195

Кіровоградська

20296

13

801

6

17551

95

Луганська

26147

57

893

7

23906

127

Львівська

136016

111

3568

8

129711

501

Миколаївська

68676

72

1806

4

65373

164

Одеська

139577

66

2902

4

130601

1193

Полтавська

77046

115

1795

9

73619

243

Рівненська

78329

117

1173

4

75113

262

Сумська

76945

35

1292

3

73793

246

Тернопільська

69495

32

1180

1

66123

234

Харківська

146899

84

3291

15

135300

488

Херсонська

34804

23

1084

15

31397

203

Хмельницька

88007

44

1803

3

83517

375

Черкаська

80745

89

1241

8

74850

692

Чернівецька

79307

61

1767

0

76320

68

Чернігівська

56784

84

1309

4

53728

296
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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