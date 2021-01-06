Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 01 червня в Україні зафіксовано 2 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 91, медпрацівників – 56).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 161 518 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії): 1 032 038 отримали одну дозу, усього 1032036 отримали дві дози, усього 129482 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 486941 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 131177 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 61733 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351963 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 224 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 13 937 отримали одну дозу, усього 10232 отримали дві дози, усього 3705 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 1090 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 10964 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1813 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 70 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 215 мобільними бригадами з імунізації та 317 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 579 летальних випадків –84 163 одужало (особи) – 12085 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 51964 методом ПЛР — 26468 методом ІФА — 11271 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14225 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2204631 одужало (особи) – 2053167 летальних випадків – 50699 проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245