Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 01 червня в Україні зафіксовано 2 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 91, медпрацівників – 56).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 161 518 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):
|
1 032 038
|
отримали одну дозу, усього
|
1032036
|
отримали дві дози, усього
|
129482
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
486941
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
131177
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
61733
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351963
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
224
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
13 937
|
отримали одну дозу, усього
|
10232
|
отримали дві дози, усього
|
3705
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
1090
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
10964
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1813
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
70
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 215 мобільними бригадами з імунізації та 317 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
579
|
|163
|
|
12085
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
51964
|
|
26468
|
|
11271
|
|
14225
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2204631
|
|
2053167
|
|
50699
|
|
10 207 245
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2204631
|
2137
|
50699
|
163
|
2053167
|
12085
|
м. Київ
|
206871
|
434
|
5097
|
5
|
170552
|
3864
|
Вінницька
|
70541
|
29
|
1669
|
4
|
66660
|
262
|
Волинська
|
61339
|
53
|
1156
|
3
|
57821
|
497
|
Дніпропетровська
|
133651
|
137
|
4189
|
27
|
121796
|
581
|
Донецька
|
89342
|
88
|
2250
|
17
|
83694
|
516
|
Житомирська
|
87674
|
31
|
1746
|
5
|
84249
|
202
|
Закарпатська
|
61650
|
15
|
1590
|
1
|
59033
|
92
|
Запорізька
|
102955
|
176
|
2351
|
6
|
96403
|
628
|
Івано-Франківська
|
86221
|
33
|
2060
|
1
|
82736
|
61
|
Київська
|
125314
|
138
|
2686
|
3
|
119321
|
195
|
Кіровоградська
|
20296
|
13
|
801
|
6
|
17551
|
95
|
Луганська
|
26147
|
57
|
893
|
7
|
23906
|
127
|
Львівська
|
136016
|
111
|
3568
|
8
|
129711
|
501
|
Миколаївська
|
68676
|
72
|
1806
|
4
|
65373
|
164
|
Одеська
|
139577
|
66
|
2902
|
4
|
130601
|
1193
|
Полтавська
|
77046
|
115
|
1795
|
9
|
73619
|
243
|
Рівненська
|
78329
|
117
|
1173
|
4
|
75113
|
262
|
Сумська
|
76945
|
35
|
1292
|
3
|
73793
|
246
|
Тернопільська
|
69495
|
32
|
1180
|
1
|
66123
|
234
|
Харківська
|
146899
|
84
|
3291
|
15
|
135300
|
488
|
Херсонська
|
34804
|
23
|
1084
|
15
|
31397
|
203
|
Хмельницька
|
88007
|
44
|
1803
|
3
|
83517
|
375
|
Черкаська
|
80745
|
89
|
1241
|
8
|
74850
|
692
|
Чернівецька
|
79307
|
61
|
1767
|
0
|
76320
|
68
|
Чернігівська
|
56784
|
84
|
1309
|
4
|
53728
|
296