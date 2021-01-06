В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС

Вчора, 31 травня 2021 року, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca.

Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

Вже до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Вона буде призначена для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення. Зокрема, медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі. .

Нагадуємо, що в Україні вже щеплюють вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові та вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd). Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року, з яких понад 367 тис. доз вакцини південнокорейського виробництва прибули у травні. Крім того, цю вакцину закуповують за державні кошти напряму у виробників. Перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield доставили з Індії в лютому 2021 року.

Довідково:

Вакцина Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів (рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики). Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити рівний доступ до них всіх країн, незалежно від рівня доходу. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях. Через глобальну ініціативу COVAX Україна може безоплатно або за зниженою ціною отримати вакцини для до 8 млн людей.

МОЗ України