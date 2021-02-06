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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 02 червня в Україні зафіксовано 2 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 85).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 180 402 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1047896

отримали одну дозу, усього

1047894

отримали дві дози, усього

132508

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487006

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

143951

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

64752

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351963

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

224

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

18 884

отримали одну дозу, усього

15858

отримали дві дози, усього

3026

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

670

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

14272

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3942

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 240 мобільними бригадами з імунізації та 390 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1 262
  • летальних випадків –
 158
  • одужало (особи) –

9405

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

64876
  • методом ПЛР —

27936
  • методом ІФА —

11348
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

25592

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2206836
  • одужало (особи) –

2062572
  • летальних випадків –

50857
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 235 181

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2206836

2205

50857

158

2062572

9405

м. Київ

207344

473

5102

5

172456

1904

Вінницька

70586

45

1670

1

66950

290

Волинська

61392

53

1158

2

58139

318

Дніпропетровська

133745

94

4220

31

122570

774

Донецька

89454

112

2256

6

84112

418

Житомирська

87723

49

1748

2

84510

261

Закарпатська

61693

43

1593

3

59124

91

Запорізька

103079

124

2357

6

97057

654

Івано-Франківська

86274

53

2063

3

82778

42

Київська

125492

178

2692

6

119673

352

Кіровоградська

20329

33

803

2

17801

250

Луганська

26171

24

899

6

24021

115

Львівська

136086

70

3578

10

129883

172

Миколаївська

68746

70

1809

3

65569

196

Одеська

139631

54

2910

8

131081

480

Полтавська

77076

30

1801

6

73737

118

Рівненська

78433

104

1179

6

75237

124

Сумська

77017

72

1293

1

73980

187

Тернопільська

69538

43

1181

1

66311

188

Харківська

147038

139

3312

21

136123

823

Херсонська

34878

74

1084

0

31692

295

Хмельницька

88064

57

1819

16

83824

307

Черкаська

80828

83

1246

5

75441

591

Чернівецька

79353

46

1769

2

76406

86

Чернігівська

56866

82

1315

6

54097

369
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