Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 02 червня в Україні зафіксовано 2 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 85).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 180 402 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1047896
|
отримали одну дозу, усього
|
1047894
|
отримали дві дози, усього
|
132508
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487006
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
143951
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
64752
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351963
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
224
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
18 884
|
отримали одну дозу, усього
|
15858
|
отримали дві дози, усього
|
3026
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
670
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
14272
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3942
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
0
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 240 мобільними бригадами з імунізації та 390 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
1 262
|
|158
|
|
9405
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
64876
|
|
27936
|
|
11348
|
|
25592
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2206836
|
|
2062572
|
|
50857
|
|
10 235 181
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2206836
|
2205
|
50857
|
158
|
2062572
|
9405
|
м. Київ
|
207344
|
473
|
5102
|
5
|
172456
|
1904
|
Вінницька
|
70586
|
45
|
1670
|
1
|
66950
|
290
|
Волинська
|
61392
|
53
|
1158
|
2
|
58139
|
318
|
Дніпропетровська
|
133745
|
94
|
4220
|
31
|
122570
|
774
|
Донецька
|
89454
|
112
|
2256
|
6
|
84112
|
418
|
Житомирська
|
87723
|
49
|
1748
|
2
|
84510
|
261
|
Закарпатська
|
61693
|
43
|
1593
|
3
|
59124
|
91
|
Запорізька
|
103079
|
124
|
2357
|
6
|
97057
|
654
|
Івано-Франківська
|
86274
|
53
|
2063
|
3
|
82778
|
42
|
Київська
|
125492
|
178
|
2692
|
6
|
119673
|
352
|
Кіровоградська
|
20329
|
33
|
803
|
2
|
17801
|
250
|
Луганська
|
26171
|
24
|
899
|
6
|
24021
|
115
|
Львівська
|
136086
|
70
|
3578
|
10
|
129883
|
172
|
Миколаївська
|
68746
|
70
|
1809
|
3
|
65569
|
196
|
Одеська
|
139631
|
54
|
2910
|
8
|
131081
|
480
|
Полтавська
|
77076
|
30
|
1801
|
6
|
73737
|
118
|
Рівненська
|
78433
|
104
|
1179
|
6
|
75237
|
124
|
Сумська
|
77017
|
72
|
1293
|
1
|
73980
|
187
|
Тернопільська
|
69538
|
43
|
1181
|
1
|
66311
|
188
|
Харківська
|
147038
|
139
|
3312
|
21
|
136123
|
823
|
Херсонська
|
34878
|
74
|
1084
|
0
|
31692
|
295
|
Хмельницька
|
88064
|
57
|
1819
|
16
|
83824
|
307
|
Черкаська
|
80828
|
83
|
1246
|
5
|
75441
|
591
|
Чернівецька
|
79353
|
46
|
1769
|
2
|
76406
|
86
|
Чернігівська
|
56866
|
82
|
1315
|
6
|
54097
|
369