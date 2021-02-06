Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 02 червня в Україні зафіксовано 2 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 85).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 180 402 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1047896 отримали одну дозу, усього 1047894 отримали дві дози, усього 132508 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487006 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 143951 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 64752 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351963 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 224 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 18 884 отримали одну дозу, усього 15858 отримали дві дози, усього 3026 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 670 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 14272 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3942 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 240 мобільними бригадами з імунізації та 390 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 1 262 летальних випадків – 158 одужало (особи) – 9405 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 64876 методом ПЛР — 27936 методом ІФА — 11348 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 25592 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2206836 одужало (особи) – 2062572 летальних випадків – 50857 проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181