ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac від Sinovac для екстреного застосування

1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування.

Організація повідомила про це в пресрелізі, в якому підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості.

ВООЗ рекомендує застосовувати дві дози CoronaVac з інтервалом від двох до чотирьох тижнів для дорослих віком від 18 років.

“Результати тестування ефективності вакцини показали, що вона запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих та запобігла тяжкому перебігу COVID-19 та госпіталізації у 100% досліджуваних”, - йдеться в пресрелізі.

Для включення лікарських препаратів до списку ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях вони проходять перевірку на відповідність стандартам якості, безпечності й ефективності. Внесення вакцини в цей список також є необхідною умовою постачання вакцин в межах інструменту COVAX з виготовлення та справедливого розподілу протикоронавірусних вакцин у світі.

CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Sinovac Biotech - це китайська біофармацевтична фірма, яка розробляє вакцини проти ентеровірусу, універсального пандемічного грипу, японського енцефаліту і сказу у людей.

Вакцина CoronaVac випускається в однодозних флаконах. Температура зберігання вакцини +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

В Україні щеплення вакциною CoronaVac розпочалося 14 квітня 2021 року. Країна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,7 млн вже отримала.

Дізнайтеся більше про вакцинацію від COVID-19 на сайті vaccination.covid19.gov.ua та за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19.

МОЗ України