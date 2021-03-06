Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 03 червня в Україні зафіксовано 2 581 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 122, медпрацівників – 129).
Також за останню добу:
|
|
1 059
|
|102
|
|
9519
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
58 729
|
|
26468
|
|
11308
|
|
20 953
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2209417
|
|
2072091
|
|
50959
|
|
10 261 649
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2209417
|
2581
|
50959
|
102
|
2072091
|
9519
|
м. Київ
|
207873
|
529
|
5105
|
3
|
176250
|
3794
|
Вінницька
|
70616
|
30
|
1670
|
0
|
67197
|
247
|
Волинська
|
61469
|
77
|
1160
|
2
|
58361
|
222
|
Дніпропетровська
|
133922
|
177
|
4238
|
18
|
123221
|
651
|
Донецька
|
89574
|
120
|
2262
|
6
|
84499
|
387
|
Житомирська
|
87802
|
79
|
1748
|
0
|
84644
|
134
|
Закарпатська
|
61741
|
48
|
1593
|
0
|
59192
|
68
|
Запорізька
|
103261
|
182
|
2363
|
6
|
97435
|
378
|
Івано-Франківська
|
86331
|
57
|
2063
|
0
|
82795
|
17
|
Київська
|
125635
|
143
|
2695
|
3
|
119932
|
259
|
Кіровоградська
|
20359
|
30
|
807
|
4
|
17867
|
66
|
Луганська
|
26219
|
48
|
904
|
5
|
24170
|
149
|
Львівська
|
136240
|
154
|
3585
|
7
|
130037
|
154
|
Миколаївська
|
68811
|
65
|
1810
|
1
|
65750
|
181
|
Одеська
|
139681
|
50
|
2913
|
3
|
131437
|
356
|
Полтавська
|
77116
|
40
|
1804
|
3
|
73918
|
181
|
Рівненська
|
78543
|
110
|
1180
|
1
|
75627
|
390
|
Сумська
|
77095
|
78
|
1294
|
1
|
74052
|
72
|
Тернопільська
|
69589
|
51
|
1182
|
1
|
66506
|
195
|
Харківська
|
147172
|
134
|
3330
|
18
|
136636
|
513
|
Херсонська
|
34970
|
92
|
1084
|
0
|
31801
|
109
|
Хмельницька
|
88143
|
79
|
1828
|
9
|
84083
|
259
|
Черкаська
|
80903
|
75
|
1253
|
7
|
75936
|
495
|
Чернівецька
|
79406
|
53
|
1771
|
2
|
76489
|
83
|
Чернігівська
|
56946
|
80
|
1317
|
2
|
54256
|
159