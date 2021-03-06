Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 03 червня в Україні зафіксовано 2 581 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 122, медпрацівників – 129).

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 1 059 летальних випадків – 102 одужало (особи) – 9519 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 58 729 методом ПЛР — 26468 методом ІФА — 11308 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 20 953 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2209417 одужало (особи) – 2072091 летальних випадків – 50959 проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649