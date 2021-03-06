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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 03 червня в Україні зафіксовано 2 581 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 122, медпрацівників – 129). 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1 059
  • летальних випадків –
 102
  • одужало (особи) –

9519

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

58 729
  • методом ПЛР —

26468
  • методом ІФА —

11308
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

20 953

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2209417
  • одужало (особи) –

2072091
  • летальних випадків –

50959
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 261 649

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2209417

2581

50959

102

2072091

9519

м. Київ

207873

529

5105

3

176250

3794

Вінницька

70616

30

1670

0

67197

247

Волинська

61469

77

1160

2

58361

222

Дніпропетровська

133922

177

4238

18

123221

651

Донецька

89574

120

2262

6

84499

387

Житомирська

87802

79

1748

0

84644

134

Закарпатська

61741

48

1593

0

59192

68

Запорізька

103261

182

2363

6

97435

378

Івано-Франківська

86331

57

2063

0

82795

17

Київська

125635

143

2695

3

119932

259

Кіровоградська

20359

30

807

4

17867

66

Луганська

26219

48

904

5

24170

149

Львівська

136240

154

3585

7

130037

154

Миколаївська

68811

65

1810

1

65750

181

Одеська

139681

50

2913

3

131437

356

Полтавська

77116

40

1804

3

73918

181

Рівненська

78543

110

1180

1

75627

390

Сумська

77095

78

1294

1

74052

72

Тернопільська

69589

51

1182

1

66506

195

Харківська

147172

134

3330

18

136636

513

Херсонська

34970

92

1084

0

31801

109

Хмельницька

88143

79

1828

9

84083

259

Черкаська

80903

75

1253

7

75936

495

Чернівецька

79406

53

1771

2

76489

83

Чернігівська

56946

80

1317

2

54256

159
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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