Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт про обмеження вмісту трансжирів у харчових продуктах

Верховна Рада України зареєструвала проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах», що був поданий в порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України. Міністерство охорони здоров’я України розробило цей проєкт закону на виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік.

Законопроєкт покликаний запровадити заходи з регулювання вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах для профілактики виникнення захворювань серцево-судинної системи, зокрема ішемічної хвороби серця за рахунок сприяння здоровому харчуванню.

Споживання трансжирних кислот викликає особливе занепокоєння, так як їх високий рівень споживання корелює з підвищеним ризиком розвитку захворювань серцево-судинної системи. Раціон харчування з надлишковим вмістом трансжирних кислот підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 21% та смертність від них на 28%.

Згідно з рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я загальне споживання трансжирних кислот не повинно перевищувати 1% від загального споживання калорій, що відповідає менш 2,2 г на день при раціоні, що становлять 2000 калорій.

МОЗ України