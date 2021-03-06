03. 06. 2021
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Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт про обмеження вмісту трансжирів у харчових продуктах

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Верховна Рада України зареєструвала проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах», що був поданий в порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України. Міністерство охорони здоров’я України розробило цей проєкт закону на виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік. 

Законопроєкт покликаний запровадити заходи з регулювання вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах для профілактики виникнення захворювань серцево-судинної системи, зокрема ішемічної хвороби серця за рахунок сприяння здоровому харчуванню.

Споживання трансжирних кислот викликає особливе занепокоєння, так як їх високий рівень споживання корелює з підвищеним ризиком розвитку захворювань серцево-судинної системи. Раціон харчування з надлишковим вмістом трансжирних кислот підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 21% та смертність від них на 28%.

Згідно з рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я загальне споживання трансжирних кислот не повинно перевищувати 1% від загального споживання калорій, що відповідає менш 2,2 г на день при раціоні, що становлять 2000 калорій.

МОЗ України 

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