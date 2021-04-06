Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 04 червня в Україні зафіксовано 2 266 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 82, медпрацівників – 20).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 265 723 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 123 663 отримали одну дозу, усього 1123661 отримали дві дози, усього 142062 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487054 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 172370 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 112052 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351963 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 224 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 50 840 отримали одну дозу, усього 46868 отримали дві дози, усього 3972 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 770 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 17581 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 32489 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 395 мобільними бригадами з імунізації та 436 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 963 летальних випадків – 95 одужало (особи) – 8291 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 61 321 методом ПЛР — 28696 методом ІФА — 11858 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 20767 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2211683 одужало (особи) – 2080382 летальних випадків – 51054 проведено ПЛР-тестувань – 10 290 345