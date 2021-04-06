Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 04 червня в Україні зафіксовано 2 266 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 82, медпрацівників – 20).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 265 723 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 123 663
|
отримали одну дозу, усього
|
1123661
|
отримали дві дози, усього
|
142062
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487054
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
172370
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
112052
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351963
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
224
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
50 840
|
отримали одну дозу, усього
|
46868
|
отримали дві дози, усього
|
3972
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
770
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
17581
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
32489
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
0
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 395 мобільними бригадами з імунізації та 436 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
963
|
|95
|
|
8291
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
61 321
|
|
28696
|
|
11858
|
|
20767
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2211683
|
|
2080382
|
|
51054
|
|
10 290 345
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2211683
|
2266
|
51054
|
95
|
2080382
|
8291
|
м. Київ
|
208439
|
566
|
5116
|
11
|
179584
|
3334
|
Вінницька
|
70638
|
22
|
1671
|
1
|
67438
|
241
|
Волинська
|
61544
|
75
|
1164
|
4
|
58573
|
212
|
Дніпропетровська
|
134078
|
156
|
4260
|
22
|
123798
|
577
|
Донецька
|
89653
|
79
|
2267
|
5
|
84924
|
425
|
Житомирська
|
87851
|
49
|
1751
|
3
|
84719
|
75
|
Закарпатська
|
61749
|
8
|
1593
|
0
|
59217
|
25
|
Запорізька
|
103491
|
230
|
2370
|
7
|
97735
|
300
|
Івано-Франківська
|
86357
|
26
|
2063
|
0
|
82809
|
14
|
Київська
|
125780
|
145
|
2696
|
1
|
120083
|
151
|
Кіровоградська
|
20374
|
15
|
808
|
1
|
17941
|
74
|
Луганська
|
26243
|
24
|
904
|
0
|
24290
|
120
|
Львівська
|
136321
|
81
|
3588
|
3
|
130194
|
157
|
Миколаївська
|
68890
|
79
|
1811
|
1
|
65907
|
157
|
Одеська
|
139760
|
79
|
2913
|
0
|
132186
|
749
|
Полтавська
|
77157
|
41
|
1807
|
3
|
73972
|
54
|
Рівненська
|
78648
|
105
|
1181
|
1
|
75727
|
100
|
Сумська
|
77165
|
70
|
1296
|
2
|
74163
|
111
|
Тернопільська
|
69622
|
33
|
1182
|
0
|
66589
|
83
|
Харківська
|
147232
|
60
|
3339
|
9
|
137073
|
437
|
Херсонська
|
35034
|
64
|
1095
|
11
|
31894
|
93
|
Хмельницька
|
88194
|
51
|
1831
|
3
|
84263
|
180
|
Черкаська
|
80964
|
61
|
1258
|
5
|
76336
|
400
|
Чернівецька
|
79460
|
54
|
1773
|
2
|
76581
|
92
|
Чернігівська
|
57039
|
93
|
1317
|
0
|
54386
|
130