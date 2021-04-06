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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 04 червня в Україні зафіксовано 2 266 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 82, медпрацівників – 20)

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 265 723 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 123 663

отримали одну дозу, усього

1123661

отримали дві дози, усього

142062

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487054

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

172370

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

112052

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351963

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

224

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

50 840

отримали одну дозу, усього

46868

отримали дві дози, усього

3972

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

770

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

17581

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

32489

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 395 мобільними бригадами з імунізації та 436 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

963
  • летальних випадків –
 95
  • одужало (особи) –

8291

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

61 321
  • методом ПЛР —

28696
  • методом ІФА —

11858
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

20767

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2211683
  • одужало (особи) –

2080382
  • летальних випадків –

51054
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 290 345

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2211683

2266

51054

95

2080382

8291

м. Київ

208439

566

5116

11

179584

3334

Вінницька

70638

22

1671

1

67438

241

Волинська

61544

75

1164

4

58573

212

Дніпропетровська

134078

156

4260

22

123798

577

Донецька

89653

79

2267

5

84924

425

Житомирська

87851

49

1751

3

84719

75

Закарпатська

61749

8

1593

0

59217

25

Запорізька

103491

230

2370

7

97735

300

Івано-Франківська

86357

26

2063

0

82809

14

Київська

125780

145

2696

1

120083

151

Кіровоградська

20374

15

808

1

17941

74

Луганська

26243

24

904

0

24290

120

Львівська

136321

81

3588

3

130194

157

Миколаївська

68890

79

1811

1

65907

157

Одеська

139760

79

2913

0

132186

749

Полтавська

77157

41

1807

3

73972

54

Рівненська

78648

105

1181

1

75727

100

Сумська

77165

70

1296

2

74163

111

Тернопільська

69622

33

1182

0

66589

83

Харківська

147232

60

3339

9

137073

437

Херсонська

35034

64

1095

11

31894

93

Хмельницька

88194

51

1831

3

84263

180

Черкаська

80964

61

1258

5

76336

400

Чернівецька

79460

54

1773

2

76581

92

Чернігівська

57039

93

1317

0

54386

130
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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