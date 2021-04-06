Розпочався запис на щеплення проти COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій

Розпочався запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя і належать до пріоритетних груп, вакцинація яких зараз відбувається в Україні (першочергово люди похилого віку віком 65 років і старше).

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19.

Під час розмови, оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати ваші дані та обрати найзручніший пункт щеплення.

Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або листа на електронну пошту - у разі його відсутності.

Цей ідентифікатор також передадуть до Держприкордонслужби України, щоб вас безперешкодно пропустили на підконтрольні Уряду України території.

Важливо, що громадяни, які бажають здійснити вакцинацію і мають унікальний ідентифікатор з підтвердженням запису на щеплення, не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію.

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

«Через дії російських окупаційних режимів наші люди опинилися в ізоляції від цивілізованого світу без можливості забезпечити елементарні людські потреби. В першу чергу, мова про медичне забезпечення. По суті окупаційна влада, порушуючи всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного законодавства здійснює медичний геноцид. З лютого поточного року Мінреінтеграції спільно з МОЗ було розпочато роботу щодо алгоритму вакцинації для наших громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Відсьогодні я радий повідомити про старт запису на вакцинацію. І вже до кінця травня - середини червня буде розпочато вакцинацію наших громадян з ТОТ. Вакцинація відбуватиметься у визначених місцевими управліннями охорони здоров‘я опорних лікарнях. Вакцина вже завезена», - наголосив Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Також Резніков нагадав, що з початку року Мінреінтеграції спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили безкоштовне тестування на КПВВ. Цією послугою вже скористалися більше ніж 30 тисяч осіб.

«Разом із Мінреінтеграції ми розробили максимально просту процедуру, яка дозволить українцям із пріоритетних груп, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, швидко і безперешкодно отримати щеплення від COVID-19 у зручних для них пунктах щеплень на контрольованій Україною території. Ці пункти забезпечені усім необхідним для здійснення вакцинації», - зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Імунізація здійснюватиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському Уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Їхній повний перелік можна переглянути за посиланням https://bit.ly/2T0bcC3.

Достовірну інформацію про вакцинацію від COVID-19 можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

МОЗ України