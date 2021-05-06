Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 05 червня в Україні зафіксовано 1 897 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 91, медпрацівників – 65).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 323 163 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):
|
1 177 373
|
отримали одну дозу, усього
|
1177371
|
отримали дві дози, усього
|
145792
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487068
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
192018
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
145934
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351963
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
57 440
|
отримали одну дозу, усього
|
53710
|
отримали дві дози, усього
|
3730
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
660
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
21687
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
34927
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
0
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
166
Щеплення проводилось 502 мобільними бригадами з імунізації та 514 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
1 065
|
|86
|
|
8330
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
60 421
|
|
29061
|
|
12048
|
|
19312
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2213580
|
|
2088712
|
|
51140
|
|
10 319 406
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2213580
|
1897
|
51140
|
86
|
2088712
|
8330
|
м. Київ
|
208936
|
497
|
5126
|
10
|
182755
|
3171
|
Вінницька
|
70673
|
35
|
1671
|
0
|
67627
|
189
|
Волинська
|
61591
|
47
|
1164
|
0
|
58678
|
105
|
Дніпропетровська
|
134206
|
128
|
4274
|
14
|
124535
|
737
|
Донецька
|
89709
|
56
|
2277
|
10
|
85427
|
503
|
Житомирська
|
87890
|
39
|
1754
|
3
|
84869
|
150
|
Закарпатська
|
61799
|
50
|
1594
|
1
|
59228
|
11
|
Запорізька
|
103629
|
138
|
2370
|
0
|
98240
|
505
|
Івано-Франківська
|
86382
|
25
|
2063
|
0
|
82871
|
62
|
Київська
|
125940
|
160
|
2698
|
2
|
120232
|
149
|
Кіровоградська
|
20396
|
22
|
811
|
3
|
17974
|
33
|
Луганська
|
26268
|
25
|
906
|
2
|
24392
|
102
|
Львівська
|
136419
|
98
|
3589
|
1
|
130301
|
107
|
Миколаївська
|
68962
|
72
|
1814
|
3
|
66052
|
145
|
Одеська
|
139809
|
49
|
2920
|
7
|
132641
|
455
|
Полтавська
|
77180
|
23
|
1809
|
2
|
74050
|
78
|
Рівненська
|
78710
|
62
|
1182
|
1
|
75977
|
250
|
Сумська
|
77204
|
39
|
1298
|
2
|
74252
|
89
|
Тернопільська
|
69662
|
40
|
1182
|
0
|
66711
|
122
|
Харківська
|
147348
|
116
|
3352
|
13
|
137634
|
561
|
Херсонська
|
35071
|
37
|
1095
|
0
|
32031
|
137
|
Хмельницька
|
88228
|
34
|
1836
|
5
|
84445
|
182
|
Черкаська
|
81018
|
54
|
1263
|
5
|
76658
|
322
|
Чернівецька
|
79496
|
36
|
1774
|
1
|
76671
|
90
|
Чернігівська
|
57054
|
15
|
1318
|
1
|
54461
|
75