Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 05 червня в Україні зафіксовано 1 897 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 91, медпрацівників – 65).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 323 163 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії): 1 177 373 отримали одну дозу, усього 1177371 отримали дві дози, усього 145792 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487068 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 192018 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 145934 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351963 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 57 440 отримали одну дозу, усього 53710 отримали дві дози, усього 3730 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 660 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 21687 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 34927 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 166

Щеплення проводилось 502 мобільними бригадами з імунізації та 514 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 1 065 летальних випадків – 86 одужало (особи) – 8330 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60 421 методом ПЛР — 29061 методом ІФА — 12048 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 19312 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2213580 одужало (особи) – 2088712 летальних випадків – 51140 проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406