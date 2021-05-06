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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 05 червня в Україні зафіксовано 1 897 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 91, медпрацівників – 65)

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 323 163 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):

1 177 373

отримали одну дозу, усього

1177371

отримали дві дози, усього

145792

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487068

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

192018

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

145934

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351963

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

57 440

отримали одну дозу, усього

53710

отримали дві дози, усього

3730

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

660

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

21687

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

34927

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

166

Щеплення проводилось 502 мобільними бригадами з імунізації та 514 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1 065
  • летальних випадків –
 86
  • одужало (особи) –

8330

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60 421
  • методом ПЛР —

29061
  • методом ІФА —

12048
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19312

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2213580
  • одужало (особи) –

2088712
  • летальних випадків –

51140
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 319 406

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2213580

1897

51140

86

2088712

8330

м. Київ

208936

497

5126

10

182755

3171

Вінницька

70673

35

1671

0

67627

189

Волинська

61591

47

1164

0

58678

105

Дніпропетровська

134206

128

4274

14

124535

737

Донецька

89709

56

2277

10

85427

503

Житомирська

87890

39

1754

3

84869

150

Закарпатська

61799

50

1594

1

59228

11

Запорізька

103629

138

2370

0

98240

505

Івано-Франківська

86382

25

2063

0

82871

62

Київська

125940

160

2698

2

120232

149

Кіровоградська

20396

22

811

3

17974

33

Луганська

26268

25

906

2

24392

102

Львівська

136419

98

3589

1

130301

107

Миколаївська

68962

72

1814

3

66052

145

Одеська

139809

49

2920

7

132641

455

Полтавська

77180

23

1809

2

74050

78

Рівненська

78710

62

1182

1

75977

250

Сумська

77204

39

1298

2

74252

89

Тернопільська

69662

40

1182

0

66711

122

Харківська

147348

116

3352

13

137634

561

Херсонська

35071

37

1095

0

32031

137

Хмельницька

88228

34

1836

5

84445

182

Черкаська

81018

54

1263

5

76658

322

Чернівецька

79496

36

1774

1

76671

90

Чернігівська

57054

15

1318

1

54461

75
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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