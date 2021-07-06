Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 535 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 30, медпрацівників – 61).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 388 124 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 241 008
|
отримали одну дозу, усього
|
1241006
|
отримали дві дози, усього
|
147118
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487068
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
220577
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
181010
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351963
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
24 860
|
отримали одну дозу, усього
|
24406
|
отримали дві дози, усього
|
454
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
70
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
13227
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
11563
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
0
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 189 мобільними бригадами з імунізації та 281 пунктом щеплення.
Також за останню добу:
|
|
601
|
|33
|
|
1 743
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
17 591
|
|
10 723
|
|
1 356
|
|
5 512
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 215 052
|
|
2 094 971
|
|
51 215
|
|
10 346 878
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2215052
|
535
|
51215
|
33
|
2094971
|
1743
|
м. Київ
|
209125
|
87
|
5131
|
4
|
185282
|
231
|
Вінницька
|
70700
|
11
|
1673
|
1
|
67840
|
111
|
Волинська
|
61629
|
17
|
1166
|
0
|
58824
|
86
|
Дніпропетровська
|
134384
|
47
|
4297
|
11
|
124942
|
133
|
Донецька
|
89751
|
5
|
2278
|
0
|
85506
|
46
|
Житомирська
|
87961
|
29
|
1759
|
3
|
84930
|
44
|
Закарпатська
|
61807
|
8
|
1595
|
0
|
59295
|
20
|
Запорізька
|
103644
|
0
|
2370
|
0
|
98471
|
66
|
Івано-Франківська
|
86411
|
8
|
2066
|
3
|
82911
|
22
|
Київська
|
126073
|
52
|
2698
|
0
|
120504
|
62
|
Кіровоградська
|
20411
|
3
|
814
|
3
|
18006
|
8
|
Луганська
|
26276
|
5
|
907
|
1
|
24398
|
1
|
Львівська
|
136466
|
19
|
3593
|
0
|
130377
|
48
|
Миколаївська
|
69119
|
78
|
1815
|
0
|
66183
|
66
|
Одеська
|
139842
|
12
|
2922
|
0
|
132743
|
102
|
Полтавська
|
77195
|
3
|
1810
|
0
|
74051
|
1
|
Рівненська
|
78781
|
42
|
1185
|
1
|
76034
|
3
|
Сумська
|
77263
|
8
|
1298
|
0
|
74325
|
17
|
Тернопільська
|
69730
|
25
|
1182
|
0
|
67153
|
228
|
Харківська
|
147390
|
10
|
3367
|
5
|
138618
|
350
|
Херсонська
|
35152
|
20
|
1095
|
0
|
32106
|
39
|
Хмельницька
|
88267
|
4
|
1836
|
0
|
84530
|
14
|
Черкаська
|
81056
|
19
|
1263
|
0
|
76724
|
15
|
Чернівецька
|
79539
|
19
|
1777
|
1
|
76753
|
30
|
Чернігівська
|
57080
|
4
|
1318
|
0
|
54465
|
0
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.