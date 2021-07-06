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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 535 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 30, медпрацівників – 61)

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 388 124 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 241 008

отримали одну дозу, усього

1241006

отримали дві дози, усього

147118

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487068

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

220577

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

181010

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351963

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

24 860

отримали одну дозу, усього

24406

отримали дві дози, усього

454

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

70

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

13227

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

11563

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 189 мобільними бригадами з імунізації та 281 пунктом щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

601
  • летальних випадків –
 33
  • одужало (особи) –

1 743

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

17 591
  • методом ПЛР —

10 723
  • методом ІФА —

1 356
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5 512

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 215 052
  • одужало (особи) –

2 094 971
  • летальних випадків –

51 215
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 346 878

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2215052

535

51215

33

2094971

1743

м. Київ

209125

87

5131

4

185282

231

Вінницька

70700

11

1673

1

67840

111

Волинська

61629

17

1166

0

58824

86

Дніпропетровська

134384

47

4297

11

124942

133

Донецька

89751

5

2278

0

85506

46

Житомирська

87961

29

1759

3

84930

44

Закарпатська

61807

8

1595

0

59295

20

Запорізька

103644

0

2370

0

98471

66

Івано-Франківська

86411

8

2066

3

82911

22

Київська

126073

52

2698

0

120504

62

Кіровоградська

20411

3

814

3

18006

8

Луганська

26276

5

907

1

24398

1

Львівська

136466

19

3593

0

130377

48

Миколаївська

69119

78

1815

0

66183

66

Одеська

139842

12

2922

0

132743

102

Полтавська

77195

3

1810

0

74051

1

Рівненська

78781

42

1185

1

76034

3

Сумська

77263

8

1298

0

74325

17

Тернопільська

69730

25

1182

0

67153

228

Харківська

147390

10

3367

5

138618

350

Херсонська

35152

20

1095

0

32106

39

Хмельницька

88267

4

1836

0

84530

14

Черкаська

81056

19

1263

0

76724

15

Чернівецька

79539

19

1777

1

76753

30

Чернігівська

57080

4

1318

0

54465

0
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19.

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