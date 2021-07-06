Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 535 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 30, медпрацівників – 61).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 388 124 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 241 008 отримали одну дозу, усього 1241006 отримали дві дози, усього 147118 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487068 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 220577 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 181010 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351963 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 24 860 отримали одну дозу, усього 24406 отримали дві дози, усього 454 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 70 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 13227 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 11563 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 189 мобільними бригадами з імунізації та 281 пунктом щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 601 летальних випадків – 33 одужало (особи) – 1 743 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 17 591 методом ПЛР — 10 723 методом ІФА — 1 356 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5 512 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 215 052 одужало (особи) – 2 094 971 летальних випадків – 51 215 проведено ПЛР-тестувань – 10 346 878

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2215052 535 51215 33 2094971 1743 м. Київ 209125 87 5131 4 185282 231 Вінницька 70700 11 1673 1 67840 111 Волинська 61629 17 1166 0 58824 86 Дніпропетровська 134384 47 4297 11 124942 133 Донецька 89751 5 2278 0 85506 46 Житомирська 87961 29 1759 3 84930 44 Закарпатська 61807 8 1595 0 59295 20 Запорізька 103644 0 2370 0 98471 66 Івано-Франківська 86411 8 2066 3 82911 22 Київська 126073 52 2698 0 120504 62 Кіровоградська 20411 3 814 3 18006 8 Луганська 26276 5 907 1 24398 1 Львівська 136466 19 3593 0 130377 48 Миколаївська 69119 78 1815 0 66183 66 Одеська 139842 12 2922 0 132743 102 Полтавська 77195 3 1810 0 74051 1 Рівненська 78781 42 1185 1 76034 3 Сумська 77263 8 1298 0 74325 17 Тернопільська 69730 25 1182 0 67153 228 Харківська 147390 10 3367 5 138618 350 Херсонська 35152 20 1095 0 32106 39 Хмельницька 88267 4 1836 0 84530 14 Черкаська 81056 19 1263 0 76724 15 Чернівецька 79539 19 1777 1 76753 30 Чернігівська 57080 4 1318 0 54465 0 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.