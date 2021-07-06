07. 06. 2021
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Щеплені проти COVID-19 можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

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Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону. 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

  • Для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.
  • У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.
  • Заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.
  • Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).
  • За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.
  • Обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони  здоров'я та підпис лікаря.
  • Має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.
  • Буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.
  • Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження

Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

Важливо! Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з «імунними паспортами» чи «ковідними сертифікатами», які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття. 

Довідково: 

Україна зараз використовує три протикоронавірусні вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони отримали дозвіл  Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання. 

Дізнавайтеся більше про вакцинацію проти COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

МОЗ  України

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