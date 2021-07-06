Президент дав старт масштабному залісненню України

Президент України Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна-30. Екологія» підписав Указ «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів».

Документ з 2021 року започатковує на всеукраїнському рівні ініціативу масштабного заліснення України – «Зелена країна».

За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, ліс був і залишається нашим головним союзником у боротьбі з кліматичними змінами. «Лише значно збільшивши площі заліснення, ми зможемо збільшити абсорбцію СО2. Тому найближчі 10 років я б назвав роками збереження та відтворення лісів в Україні», - зауважив Міністр.

Національна ініціатива «Зелена країна» передбачає:

збереження та відтворення лісів, у тому числі самосійних;

збільшення площі лісів;

стимулювання лісорозведення;

збереження та відновлення природних екосистем;

удосконалення системи управління державними лісогосподарськими підприємствами;

залучення школярів, студентів та громадських організацій до лісорозведення, збереження та відновлення лісів.

Детальніше на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України