Президент дав старт масштабному залісненню України

Президент України Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна-30. Екологія» підписав Указ «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів».
Документ з 2021 року започатковує на всеукраїнському рівні ініціативу масштабного заліснення України – «Зелена країна».
За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, ліс був і залишається нашим головним союзником у боротьбі з кліматичними змінами. «Лише значно збільшивши площі заліснення, ми зможемо збільшити абсорбцію СО2. Тому найближчі 10 років я б назвав роками збереження та відтворення лісів в Україні», - зауважив Міністр.
Національна ініціатива «Зелена країна» передбачає:
- збереження та відтворення лісів, у тому числі самосійних;
- збільшення площі лісів;
- стимулювання лісорозведення;
- збереження та відновлення природних екосистем;
- удосконалення системи управління державними лісогосподарськими підприємствами;
- залучення школярів, студентів та громадських організацій до лісорозведення, збереження та відновлення лісів.
Детальніше на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України