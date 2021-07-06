07. 06. 2021
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Президент дав старт масштабному залісненню України

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Президент України Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна-30. Екологія» підписав Указ «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів».

Документ з 2021 року започатковує на всеукраїнському рівні ініціативу масштабного заліснення України – «Зелена країна».

За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовськоголіс був і залишається нашим головним союзником у боротьбі з кліматичними змінами. «Лише значно збільшивши площі заліснення, ми зможемо збільшити абсорбцію СО2. Тому найближчі 10 років я б назвав роками збереження та відтворення лісів в Україні», - зауважив Міністр.

Національна ініціатива «Зелена країна» передбачає:

  • збереження та відтворення лісів, у тому числі самосійних;
  • збільшення площі лісів;
  • стимулювання лісорозведення;
  • збереження та відновлення природних екосистем;
  • удосконалення системи управління державними лісогосподарськими підприємствами;
  • залучення школярів, студентів та громадських організацій до лісорозведення, збереження та відновлення лісів.

 Детальніше на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

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