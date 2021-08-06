Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 1 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 94).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 436 285 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 284 145
|
отримали одну дозу, усього
|
1284143
|
отримали дві дози, усього
|
152142
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487069
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
240831
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
203887
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
351968
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
48 161
|
отримали одну дозу, усього
|
43137
|
отримали дві дози, усього
|
5024
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
660
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
21652
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
25029
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
820
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 448 мобільними бригадами з імунізації та 552 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
483
|
|118
|
|
6 751
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
57 556
|
|
33 355
|
|
10 821
|
|
13 380
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 216 654
|
|
2 101 722
|
|
51 333
|
|
10 380 233
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2216654
|
1602
|
51333
|
118
|
2101722
|
6751
|
м. Київ
|
209825
|
700
|
5132
|
1
|
186148
|
866
|
Вінницька
|
70724
|
24
|
1680
|
7
|
68053
|
213
|
Волинська
|
61655
|
26
|
1172
|
6
|
59076
|
252
|
Дніпропетровська
|
134444
|
60
|
4310
|
13
|
125367
|
425
|
Донецька
|
89824
|
73
|
2293
|
15
|
85782
|
276
|
Житомирська
|
87972
|
11
|
1762
|
3
|
85037
|
107
|
Закарпатська
|
61821
|
14
|
1595
|
0
|
59337
|
42
|
Запорізька
|
103736
|
92
|
2376
|
6
|
98993
|
522
|
Івано-Франківська
|
86423
|
12
|
2068
|
2
|
82969
|
58
|
Київська
|
126152
|
79
|
2703
|
5
|
120964
|
460
|
Кіровоградська
|
20416
|
5
|
820
|
6
|
18279
|
273
|
Луганська
|
26300
|
24
|
908
|
1
|
24479
|
81
|
Львівська
|
136525
|
59
|
3597
|
4
|
130589
|
212
|
Миколаївська
|
69184
|
65
|
1816
|
1
|
66410
|
227
|
Одеська
|
139869
|
27
|
2922
|
0
|
133338
|
595
|
Полтавська
|
77254
|
59
|
1815
|
5
|
74297
|
246
|
Рівненська
|
78836
|
55
|
1189
|
4
|
76157
|
123
|
Сумська
|
77281
|
18
|
1299
|
1
|
74501
|
176
|
Тернопільська
|
69744
|
14
|
1182
|
0
|
67237
|
84
|
Харківська
|
147456
|
66
|
3380
|
13
|
139091
|
473
|
Херсонська
|
35167
|
15
|
1108
|
13
|
32396
|
290
|
Хмельницька
|
88300
|
33
|
1837
|
1
|
84761
|
231
|
Черкаська
|
81096
|
40
|
1268
|
5
|
76996
|
272
|
Чернівецька
|
79562
|
23
|
1781
|
4
|
76843
|
90
|
Чернігівська
|
57088
|
8
|
1320
|
2
|
54622
|
157