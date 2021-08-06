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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 1 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 94).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 436 285 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 284 145

отримали одну дозу, усього

1284143

отримали дві дози, усього

152142

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487069

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

240831

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

203887

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

351968

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

48 161

отримали одну дозу, усього

43137

отримали дві дози, усього

5024

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

660

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

21652

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

25029

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

820

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 448 мобільними бригадами з імунізації та 552 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

483
  • летальних випадків –
 118
  • одужало (особи) –

6 751

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

57 556
  • методом ПЛР —

33 355
  • методом ІФА —

10 821
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13 380

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 216 654
  • одужало (особи) –

2 101 722
  • летальних випадків –

51 333
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 380 233

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2216654

1602

51333

118

2101722

6751

м. Київ

209825

700

5132

1

186148

866

Вінницька

70724

24

1680

7

68053

213

Волинська

61655

26

1172

6

59076

252

Дніпропетровська

134444

60

4310

13

125367

425

Донецька

89824

73

2293

15

85782

276

Житомирська

87972

11

1762

3

85037

107

Закарпатська

61821

14

1595

0

59337

42

Запорізька

103736

92

2376

6

98993

522

Івано-Франківська

86423

12

2068

2

82969

58

Київська

126152

79

2703

5

120964

460

Кіровоградська

20416

5

820

6

18279

273

Луганська

26300

24

908

1

24479

81

Львівська

136525

59

3597

4

130589

212

Миколаївська

69184

65

1816

1

66410

227

Одеська

139869

27

2922

0

133338

595

Полтавська

77254

59

1815

5

74297

246

Рівненська

78836

55

1189

4

76157

123

Сумська

77281

18

1299

1

74501

176

Тернопільська

69744

14

1182

0

67237

84

Харківська

147456

66

3380

13

139091

473

Херсонська

35167

15

1108

13

32396

290

Хмельницька

88300

33

1837

1

84761

231

Черкаська

81096

40

1268

5

76996

272

Чернівецька

79562

23

1781

4

76843

90

Чернігівська

57088

8

1320

2

54622

157
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