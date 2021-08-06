Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 1 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 94).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 436 285 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 284 145 отримали одну дозу, усього 1284143 отримали дві дози, усього 152142 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487069 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 240831 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 203887 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 351968 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 48 161 отримали одну дозу, усього 43137 отримали дві дози, усього 5024 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 660 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 21652 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 25029 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 820 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 448 мобільними бригадами з імунізації та 552 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 483 летальних випадків – 118 одужало (особи) – 6 751 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 57 556 методом ПЛР — 33 355 методом ІФА — 10 821 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 380 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 216 654 одужало (особи) – 2 101 722 летальних випадків – 51 333 проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233