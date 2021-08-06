2,5 млн одиниць засобів індивідуального захисту розподілили по “ковідних” лікарнях

Протягом 10 днів українські лікарні, що надають допомогу хворим на COVID-19, отримають засоби індивідуального захисту в рамках механізму цивільного захисту Європейського Союзу від Бельгії та Бельгійської групи швидкого реагування з надання першої допомоги та підтримки (B-FAST). В Міністерстві охорони здоров'я України вже розподілили отримані 1 963 000 хірургічних масок та 500 000 респіраторів (маски KN95) по ковідних стаціонарах.

"Україна та ЄС об'єднують зусилля та разом протидіють пандемії, бо наша спільна мета - якомога швидше повернутись до звичного життя. Поруч із нарощуванням темпів вакцинації, ми посилюємо й нашу готовність до реагування на COVID-19. Захист лікарів є одним із головних компонентів успішної протидії хворобі”, - зазначив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Сьогоднішню партію засобів індивідуального захисту, відповідно до запиту України до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, надіслали із Бельгії. Вартість гуманітарної допомоги оцінюється в 2,3 млн євро.

Довідка: Механізм цивільного захисту Європейського Союзу — найбільша в світі система надання міжнародної координаційної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси і форми допомоги від 28 країн членів та 4 країн кандидатів в ЄС (всього 32 країни).

МОЗ України