Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 74).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 489 446 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):
|
1 328 070
|
отримали одну дозу, усього
|
1328068
|
отримали дві дози, усього
|
161378
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487073
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
262168
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
226361
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
352078
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
53161
|
отримали одну дозу, усього
|
43925
|
отримали дві дози, усього
|
9236
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
480
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
23396
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
22655
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6630
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 485 мобільними бригадами з імунізації та 624 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
756
|
|77
|
|
6 962
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
60 620
|
|
25 344
|
|
11 463
|
|
23 813
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 218 039
|
|
2 108 684
|
|
51 410
|
|
10 405 577
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2218039
|
1385
|
51410
|
77
|
2108684
|
6962
|
м. Київ
|
210087
|
262
|
5136
|
4
|
188531
|
2383
|
Вінницька
|
70742
|
18
|
1680
|
0
|
68175
|
122
|
Волинська
|
61697
|
42
|
1173
|
1
|
59293
|
217
|
Дніпропетровська
|
134519
|
75
|
4325
|
15
|
125783
|
416
|
Донецька
|
89880
|
56
|
2293
|
0
|
86010
|
228
|
Житомирська
|
87988
|
16
|
1764
|
2
|
85145
|
108
|
Закарпатська
|
61852
|
31
|
1596
|
1
|
59419
|
82
|
Запорізька
|
103779
|
43
|
2386
|
10
|
99747
|
754
|
Івано-Франківська
|
86453
|
30
|
2073
|
5
|
83029
|
60
|
Київська
|
126294
|
142
|
2708
|
5
|
121151
|
187
|
Кіровоградська
|
20436
|
20
|
822
|
2
|
18342
|
63
|
Луганська
|
26321
|
21
|
908
|
0
|
24533
|
54
|
Львівська
|
136580
|
55
|
3601
|
4
|
130717
|
128
|
Миколаївська
|
69243
|
59
|
1816
|
0
|
66471
|
61
|
Одеська
|
139913
|
44
|
2926
|
4
|
133670
|
332
|
Полтавська
|
77295
|
41
|
1819
|
4
|
74350
|
53
|
Рівненська
|
78911
|
75
|
1189
|
0
|
76298
|
141
|
Сумська
|
77324
|
43
|
1299
|
0
|
74648
|
147
|
Тернопільська
|
69768
|
24
|
1184
|
2
|
67366
|
129
|
Харківська
|
147543
|
87
|
3390
|
10
|
139423
|
332
|
Херсонська
|
35235
|
68
|
1108
|
0
|
32539
|
143
|
Хмельницька
|
88364
|
64
|
1840
|
3
|
85013
|
252
|
Черкаська
|
81132
|
36
|
1269
|
1
|
77383
|
387
|
Чернівецька
|
79584
|
22
|
1783
|
2
|
76926
|
83
|
Чернігівська
|
57099
|
11
|
1322
|
2
|
54722
|
100