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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 74).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 489 446 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):

1 328 070

отримали одну дозу, усього

1328068

отримали дві дози, усього

161378

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487073

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

262168

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

226361

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

352078

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

53161

отримали одну дозу, усього

43925

отримали дві дози, усього

9236

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

480

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

23396

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

22655

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6630

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 485 мобільними бригадами з імунізації та 624 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

756
  • летальних випадків –
 77
  • одужало (особи) –

6 962

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60 620
  • методом ПЛР —

25 344
  • методом ІФА —

11 463
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

23 813

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 218 039
  • одужало (особи) –

2 108 684
  • летальних випадків –

51 410
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 405 577

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2218039

1385

51410

77

2108684

6962

м. Київ

210087

262

5136

4

188531

2383

Вінницька

70742

18

1680

0

68175

122

Волинська

61697

42

1173

1

59293

217

Дніпропетровська

134519

75

4325

15

125783

416

Донецька

89880

56

2293

0

86010

228

Житомирська

87988

16

1764

2

85145

108

Закарпатська

61852

31

1596

1

59419

82

Запорізька

103779

43

2386

10

99747

754

Івано-Франківська

86453

30

2073

5

83029

60

Київська

126294

142

2708

5

121151

187

Кіровоградська

20436

20

822

2

18342

63

Луганська

26321

21

908

0

24533

54

Львівська

136580

55

3601

4

130717

128

Миколаївська

69243

59

1816

0

66471

61

Одеська

139913

44

2926

4

133670

332

Полтавська

77295

41

1819

4

74350

53

Рівненська

78911

75

1189

0

76298

141

Сумська

77324

43

1299

0

74648

147

Тернопільська

69768

24

1184

2

67366

129

Харківська

147543

87

3390

10

139423

332

Херсонська

35235

68

1108

0

32539

143

Хмельницька

88364

64

1840

3

85013

252

Черкаська

81132

36

1269

1

77383

387

Чернівецька

79584

22

1783

2

76926

83

Чернігівська

57099

11

1322

2

54722

100
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