Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 07 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 74).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 489 446 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії): 1 328 070 отримали одну дозу, усього 1328068 отримали дві дози, усього 161378 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487073 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 262168 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 226361 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 352078 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 53161 отримали одну дозу, усього 43925 отримали дві дози, усього 9236 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 480 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 23396 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 22655 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6630 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 485 мобільними бригадами з імунізації та 624 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 756 летальних випадків – 77 одужало (особи) – 6 962 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60 620 методом ПЛР — 25 344 методом ІФА — 11 463 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 23 813 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 218 039 одужало (особи) – 2 108 684 летальних випадків – 51 410 проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577