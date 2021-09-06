В Україну доставили ще 66 690 доз Comirnaty/Pfizer за кошти державного бюджету

В Україну прилетіли ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації.

Щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах COVAX - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

Зараз в країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти COVID-19 усіх пріоритетних груп згідно з Дорожньою картою вакцинації.

Дізнайтеся більше про вакцинацію від COVID-19 на сайті vaccination.covid19.gov.ua та за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

МОЗ України