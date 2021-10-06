10. 06. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(10.06.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я станом на 10 червня в Україні зафіксовано 1785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 77, медпрацівників – 73).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 545 019 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 364 568

отримали одну дозу, усього

1364566

отримали дві дози, усього

180453

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487083

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

282357

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

242194

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

352544

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

55 573

отримали одну дозу, усього

36498

отримали дві дози, усього

19075

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

370

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

22618

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

16093

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

16492

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 516 мобільними бригадами з імунізації та 616 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

741
  • летальних випадків –
 97
  • одужало (особи) –

6 513

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

59 421
  • методом ПЛР —

28 997
  • методом ІФА —

10 741
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19 683

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 219 824
  • одужало (особи) –

2 115 197
  • летальних випадків –

51 507
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 434 574

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2219824

1785

51507

97

2115197

6513

м. Київ

210303

216

5142

6

190939

2408

Вінницька

70796

54

1682

2

68283

108

Волинська

61760

63

1174

1

59387

94

Дніпропетровська

134638

119

4342

17

126320

537

Донецька

89943

63

2300

7

86242

232

Житомирська

88056

68

1768

4

85253

108

Закарпатська

61878

26

1597

1

59493

74

Запорізька

103812

33

2392

6

99956

209

Івано-Франківська

86497

44

2077

4

83121

92

Київська

126396

102

2711

3

121330

179

Кіровоградська

20453

17

823

1

18381

39

Луганська

26348

27

913

5

24590

57

Львівська

136708

128

3606

5

130801

84

Миколаївська

69296

53

1820

4

66635

164

Одеська

139976

63

2926

0

134064

394

Полтавська

77370

75

1824

5

74456

106

Рівненська

78999

88

1189

0

76547

249

Сумська

77387

63

1299

0

74726

78

Тернопільська

69810

42

1184

0

67455

89

Харківська

147671

128

3402

12

139852

429

Херсонська

35302

67

1108

0

32675

136

Хмельницька

88423

59

1844

4

85251

238

Черкаська

81202

70

1277

8

77595

212

Чернівецька

79611

27

1784

1

77026

100

Чернігівська

57189

90

1323

1

54819

97
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2021 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        