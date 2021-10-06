Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(10.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 10 червня в Україні зафіксовано 1785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 77, медпрацівників – 73).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 545 019 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 364 568
|
отримали одну дозу, усього
|
1364566
|
отримали дві дози, усього
|
180453
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487083
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
282357
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
242194
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
352544
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
55 573
|
отримали одну дозу, усього
|
36498
|
отримали дві дози, усього
|
19075
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
370
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
22618
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
16093
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
16492
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 516 мобільними бригадами з імунізації та 616 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
741
|
|97
|
|
6 513
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
59 421
|
|
28 997
|
|
10 741
|
|
19 683
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 219 824
|
|
2 115 197
|
|
51 507
|
|
10 434 574
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2219824
|
1785
|
51507
|
97
|
2115197
|
6513
|
м. Київ
|
210303
|
216
|
5142
|
6
|
190939
|
2408
|
Вінницька
|
70796
|
54
|
1682
|
2
|
68283
|
108
|
Волинська
|
61760
|
63
|
1174
|
1
|
59387
|
94
|
Дніпропетровська
|
134638
|
119
|
4342
|
17
|
126320
|
537
|
Донецька
|
89943
|
63
|
2300
|
7
|
86242
|
232
|
Житомирська
|
88056
|
68
|
1768
|
4
|
85253
|
108
|
Закарпатська
|
61878
|
26
|
1597
|
1
|
59493
|
74
|
Запорізька
|
103812
|
33
|
2392
|
6
|
99956
|
209
|
Івано-Франківська
|
86497
|
44
|
2077
|
4
|
83121
|
92
|
Київська
|
126396
|
102
|
2711
|
3
|
121330
|
179
|
Кіровоградська
|
20453
|
17
|
823
|
1
|
18381
|
39
|
Луганська
|
26348
|
27
|
913
|
5
|
24590
|
57
|
Львівська
|
136708
|
128
|
3606
|
5
|
130801
|
84
|
Миколаївська
|
69296
|
53
|
1820
|
4
|
66635
|
164
|
Одеська
|
139976
|
63
|
2926
|
0
|
134064
|
394
|
Полтавська
|
77370
|
75
|
1824
|
5
|
74456
|
106
|
Рівненська
|
78999
|
88
|
1189
|
0
|
76547
|
249
|
Сумська
|
77387
|
63
|
1299
|
0
|
74726
|
78
|
Тернопільська
|
69810
|
42
|
1184
|
0
|
67455
|
89
|
Харківська
|
147671
|
128
|
3402
|
12
|
139852
|
429
|
Херсонська
|
35302
|
67
|
1108
|
0
|
32675
|
136
|
Хмельницька
|
88423
|
59
|
1844
|
4
|
85251
|
238
|
Черкаська
|
81202
|
70
|
1277
|
8
|
77595
|
212
|
Чернівецька
|
79611
|
27
|
1784
|
1
|
77026
|
100
|
Чернігівська
|
57189
|
90
|
1323
|
1
|
54819
|
97