Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(10.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 10 червня в Україні зафіксовано 1785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 77, медпрацівників – 73).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 545 019 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 364 568 отримали одну дозу, усього 1364566 отримали дві дози, усього 180453 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487083 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 282357 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 242194 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 352544 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 55 573 отримали одну дозу, усього 36498 отримали дві дози, усього 19075 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 370 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 22618 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 16093 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 16492 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 516 мобільними бригадами з імунізації та 616 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 741 летальних випадків – 97 одужало (особи) – 6 513 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 59 421 методом ПЛР — 28 997 методом ІФА — 10 741 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 19 683 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 219 824 одужало (особи) – 2 115 197 летальних випадків – 51 507 проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574