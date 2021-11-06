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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(11.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 11 червня в Україні зафіксовано 1 603 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 72).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 599 348 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії):

1 395 312

отримали одну дозу, усього

1395310

отримали дві дози, усього

204038

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487087

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

299271

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

255555

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

353009

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

54 329

отримали одну дозу, усього

30744

отримали дві дози, усього

23585

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

60

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

19113

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

13678

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

21478

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 442 мобільними бригадами з імунізації та 617 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

762
  • летальних випадків –
 70
  • одужало (особи) –

5 583

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

55 342
  • методом ПЛР —

25 837
  • методом ІФА —

10 741
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

18 764

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 221 427
  • одужало (особи) –

2 120 780
  • летальних випадків –

51 577
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 460 411

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2221427

1603

51577

70

2120780

5583

м. Київ

210520

217

5144

2

192976

2037

Вінницька

70831

35

1683

1

68417

134

Волинська

61812

52

1175

1

59477

90

Дніпропетровська

134759

121

4355

13

126865

545

Донецька

90026

83

2301

1

86385

143

Житомирська

88083

27

1770

2

85323

70

Закарпатська

61905

27

1599

2

59509

16

Запорізька

103909

97

2398

6

100143

187

Івано-Франківська

86515

18

2080

3

83220

99

Київська

126501

105

2715

4

121476

146

Кіровоградська

20464

11

823

0

18414

33

Луганська

26368

20

917

4

24703

113

Львівська

136821

113

3611

5

130936

135

Миколаївська

69352

56

1820

0

66756

121

Одеська

140049

73

2932

6

134265

201

Полтавська

77427

57

1825

1

74558

102

Рівненська

79091

92

1191

2

76759

212

Сумська

77444

57

1300

1

74849

123

Тернопільська

69841

31

1184

0

67517

62

Харківська

147740

69

3412

10

140198

346

Херсонська

35344

42

1108

0

32832

157

Хмельницька

88464

41

1845

1

85458

207

Черкаська

81262

60

1278

1

77736

141

Чернівецька

79642

31

1785

1

77090

64

Чернігівська

57257

68

1326

3

54918

99
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