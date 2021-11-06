Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(11.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 11 червня в Україні зафіксовано 1 603 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 72).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 599 348 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб(від початку кампанії): 1 395 312 отримали одну дозу, усього 1395310 отримали дві дози, усього 204038 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487087 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 299271 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 255555 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 353009 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 54 329 отримали одну дозу, усього 30744 отримали дві дози, усього 23585 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 60 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 19113 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 13678 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 21478 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 442 мобільними бригадами з імунізації та 617 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 762 летальних випадків – 70 одужало (особи) – 5 583 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 55 342 методом ПЛР — 25 837 методом ІФА — 10 741 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 18 764 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 221 427 одужало (особи) – 2 120 780 летальних випадків – 51 577 проведено ПЛР-тестувань – 10 460 411