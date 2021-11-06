Масштабний сервіс, який полегшить життя пацієнтів та лікарів — в Україні запрацювали електронні лікарняні. Цього тижня Мінцифри разом із МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, ПФУ та ФССУ запустили електронні лікарняні.

«Запуск електронних лікарняних — важливий крок для впровадження режиму «без паперу» у медичній та соціальній сферах. Це — сервіс, який полегшить життя пацієнтів, лікарів та роботодавців. Завдяки е-лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання в цій сфері та заощадити кошти для держави», — розповів Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Процес отримання лікарняного для українців значно спростився. Пацієнт приходить до лікаря на огляд. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом. Ви отримаєте про це повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким вам нараховують виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

«Запроваджені зміни запрацюють поступово. Для цього потрібні час, навчання та роз’яснення для медичних працівників та усіх, хто дотичний до цього процесу. Але хочу запевнити, що ми зі свого боку готові підтримувати та додатково пояснювати за потреби. Адже ми йдемо до того, щоб зробити процес отримання лікарняного максимально зручним та прозорим», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Важливо, що до Пенсійного фонду потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат, а саме причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав. Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

«Е-лікарняний – це новий прогресивний кейс для України, який завдяки нашим спільним зусиллям сьогодні стартував. Впровадження е-лікарняного дозволить роботодавцю і Фонду бачити в перший день, що застрахована особа захворіла і в якій лікарні чи який сімейний лікар сформував медичний висновок про хворобу цієї особи. Як результат ми одержали систему, що дозволить ефективно застосовувати ризикоорієнтовані підходи до перевірки листків непрацездатності та проведення страхових виплат, що спростить процедуру», — зазначив перший заступник Міністра соціальної політики Євген Котик.

Із червня по серпень в Україні діятиме перехідна модель впровадження е-лікарняних — медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. А з 1 вересня цього року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.

Проект створено за підтримки програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа і фінансується Швейцарією. А також вдячні за співпрацю МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, ПФУ та Фонду соціального страхування України.

Міністерство охорони здоров'я України,

Міністерство цифрової трансформації України