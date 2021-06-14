14. 06. 2021
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2-13 червня працюватиме понад 50 центрів вакцинації проти COVID-19

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12-13 червня 2021 року понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Планується робота: 

  • у Дніпропетровській області - 13 центрів. 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі.

  • у Львівській області - 8 центрів. З них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

  • в Одеській області - 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

  • у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

  • у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;

  • у Київській області - 3 центрів.  Два у Білій Церкві, один у Броварах;

  • у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;

  • у Хмельницькій області - 2 центрів. По одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському; 

  • у Тернопільській - 1 центру в Тернополі;

  • у Рівненській області - 1 центру в Рівному;

  • у Вінницькій області - 1 центру в Вінниці;

  • у Кіровоградській області - 1 центру в Кропивницькому;

  • у Житомирській області - 1 центру в Житомирі;

  • у Черкаській області - 1 центру в Черкасах;

  • у Харківській області - 1 центру в Харкові;

  • у Києві - 1 центру.

Повний список центрів з адресами та режимом їхньої роботи на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. 

Нагадаємо, що з 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. Поки ці центри працюють лише у вихідні дні. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Відкриття таких центрів - це ініціатива місцевої влади у відповідь на запит мешканців вакцинуватись. Вони відкриваються на стадіонах, спортивних,  навчальних та культурних майданчиках, у торгових центрах та в медичних установах. Міністерство охорони здоров’я закликає владу міст відкривати в себе такі центри. Алгоритми їхнього створення є у регіональних департаментах охорони здоров’я. Вакцини та бригад, які пройшли тренінг для роботи з нею, достатньо.

Дізнавайтеся більше про вакцинацію проти COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Міністерство охорони здоров'я України

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