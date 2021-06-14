Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 червня в Україні зафіксовано 420 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 32, медпрацівників – 2).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 718 499 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 479 703 отримали одну дозу, усього 1479701 отримали дві дози, усього 238 798 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487105 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 355322 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 282890 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 353996 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 22 219 отримали одну дозу, усього 20327 отримали дві дози, усього 1892 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 18359 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2110 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1750 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 162 мобільними бригадами з імунізації та 205 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 464 летальних випадків – 13 одужало (особи) – 3 328 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 17 856 методом ПЛР — 11 638 методом ІФА — 1 589 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 4 629 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 223 978 одужало (особи) – 2 130 665 летальних випадків – 51 692 проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186