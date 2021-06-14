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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 червня в Україні зафіксовано 420 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 32, медпрацівників – 2).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 718 499 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 479 703

отримали одну дозу, усього

1479701

отримали дві дози, усього

238 798

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487105

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

355322

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

282890

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

353996

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

22 219

отримали одну дозу, усього

20327

отримали дві дози, усього

1892

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

18359

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2110

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1750

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 162 мобільними бригадами з імунізації та 205 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

464
  • летальних випадків –
 13
  • одужало (особи) –

3 328

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

17 856
  • методом ПЛР —

11 638
  • методом ІФА —

1 589
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

4 629

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 223 978
  • одужало (особи) –

2 130 665
  • летальних випадків –

51 692
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 516 186

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2223978

420

51692

13

2130665

3328

м. Київ

210938

89

5156

4

196874

1785

Вінницька

70879

11

1684

1

68621

42

Волинська

61883

18

1177

0

59843

129

Дніпропетровська

134930

18

4368

2

127623

276

Донецька

90129

0

2310

0

86538

3

Житомирська

88167

24

1773

0

85466

17

Закарпатська

61939

2

1600

1

59641

67

Запорізька

104046

44

2400

0

100374

1

Івано-Франківська

86552

9

2082

0

83395

25

Київська

126703

30

2720

0

121855

57

Кіровоградська

20499

8

828

1

18457

17

Луганська

26390

4

919

0

24755

2

Львівська

136968

16

3618

0

131227

46

Миколаївська

69483

42

1822

0

66966

72

Одеська

140146

13

2940

0

134564

71

Полтавська

77487

11

1830

0

74680

0

Рівненська

79172

11

1196

0

76882

31

Сумська

77520

9

1301

0

75019

47

Тернопільська

69909

27

1189

0

67748

98

Харківська

147901

5

3431

3

141315

347

Херсонська

35422

4

1109

0

32996

22

Хмельницька

88530

0

1845

0

85574

3

Черкаська

81343

9

1281

0

77987

150

Чернівецька

79705

15

1786

1

77159

17

Чернігівська

57337

1

1327

0

55106

3
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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