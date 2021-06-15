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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 червня в Україні зафіксовано 1014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 43, медпрацівників – 51).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 768 556 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

1 507 803

отримали одну дозу, усього

1507801

отримали дві дози, усього

260755

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487105

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

367673

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

298247

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

354388

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

50 057

отримали одну дозу, усього

28100

отримали дві дози, усього

21957

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

230

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

14171

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

16058

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19598

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

401
  • летальних випадків –
 77
  • одужало (особи) –

5 511

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

54 732
  • методом ПЛР —

32313
  • методом ІФА —

10 428
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

11 991

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 224 992
  • одужало (особи) –

2 136 176
  • летальних випадків –

51 769
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 548 499

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2224992

1014

51769

77

2136176

5511

м. Київ

211181

243

5160

4

198921

2047

Вінницька

70896

17

1685

1

68721

100

Волинська

61898

15

1182

5

59961

118

Дніпропетровська

135012

82

4373

5

127865

242

Донецька

90190

61

2320

10

86756

218

Житомирська

88176

9

1774

1

85587

121

Закарпатська

61955

16

1600

0

59748

107

Запорізька

104098

52

2405

5

100481

107

Івано-Франківська

86561

9

2083

1

83663

268

Київська

126754

51

2722

2

121923

68

Кіровоградська

20509

10

830

2

18486

29

Луганська

26414

24

926

7

24902

147

Львівська

137002

34

3625

7

131365

138

Миколаївська

69528

45

1824

2

67038

72

Одеська

140194

48

2941

1

134733

169

Полтавська

77525

38

1834

4

74756

76

Рівненська

79201

29

1198

2

77113

231

Сумська

77539

19

1302

1

75175

156

Тернопільська

69921

12

1191

2

67827

79

Харківська

147961

60

3438

7

141626

311

Херсонська

35430

8

1109

0

33057

61

Хмельницька

88590

60

1846

1

85763

189

Черкаська

81387

44

1285

4

78326

339

Чернівецька

79724

19

1786

0

77199

40

Чернігівська

57346

9

1330

3

55184

78
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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