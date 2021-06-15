Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 червня в Україні зафіксовано 1014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 43, медпрацівників – 51).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 768 556 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 507 803
|
отримали одну дозу, усього
|
1507801
|
отримали дві дози, усього
|
260755
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487105
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
367673
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
298247
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
354388
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
50 057
|
отримали одну дозу, усього
|
28100
|
отримали дві дози, усього
|
21957
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
230
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
14171
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
16058
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19598
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Також за останню добу:
|
|
401
|
|77
|
|
5 511
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
54 732
|
|
32313
|
|
10 428
|
|
11 991
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 224 992
|
|
2 136 176
|
|
51 769
|
|
10 548 499
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2224992
|
1014
|
51769
|
77
|
2136176
|
5511
|
м. Київ
|
211181
|
243
|
5160
|
4
|
198921
|
2047
|
Вінницька
|
70896
|
17
|
1685
|
1
|
68721
|
100
|
Волинська
|
61898
|
15
|
1182
|
5
|
59961
|
118
|
Дніпропетровська
|
135012
|
82
|
4373
|
5
|
127865
|
242
|
Донецька
|
90190
|
61
|
2320
|
10
|
86756
|
218
|
Житомирська
|
88176
|
9
|
1774
|
1
|
85587
|
121
|
Закарпатська
|
61955
|
16
|
1600
|
0
|
59748
|
107
|
Запорізька
|
104098
|
52
|
2405
|
5
|
100481
|
107
|
Івано-Франківська
|
86561
|
9
|
2083
|
1
|
83663
|
268
|
Київська
|
126754
|
51
|
2722
|
2
|
121923
|
68
|
Кіровоградська
|
20509
|
10
|
830
|
2
|
18486
|
29
|
Луганська
|
26414
|
24
|
926
|
7
|
24902
|
147
|
Львівська
|
137002
|
34
|
3625
|
7
|
131365
|
138
|
Миколаївська
|
69528
|
45
|
1824
|
2
|
67038
|
72
|
Одеська
|
140194
|
48
|
2941
|
1
|
134733
|
169
|
Полтавська
|
77525
|
38
|
1834
|
4
|
74756
|
76
|
Рівненська
|
79201
|
29
|
1198
|
2
|
77113
|
231
|
Сумська
|
77539
|
19
|
1302
|
1
|
75175
|
156
|
Тернопільська
|
69921
|
12
|
1191
|
2
|
67827
|
79
|
Харківська
|
147961
|
60
|
3438
|
7
|
141626
|
311
|
Херсонська
|
35430
|
8
|
1109
|
0
|
33057
|
61
|
Хмельницька
|
88590
|
60
|
1846
|
1
|
85763
|
189
|
Черкаська
|
81387
|
44
|
1285
|
4
|
78326
|
339
|
Чернівецька
|
79724
|
19
|
1786
|
0
|
77199
|
40
|
Чернігівська
|
57346
|
9
|
1330
|
3
|
55184
|
78