Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 червня в Україні зафіксовано 1014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 43, медпрацівників – 51).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 768 556 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 507 803 отримали одну дозу, усього 1507801 отримали дві дози, усього 260755 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487105 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 367673 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 298247 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 354388 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 50 057 отримали одну дозу, усього 28100 отримали дві дози, усього 21957 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 230 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 14171 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 16058 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19598 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 401 летальних випадків – 77 одужало (особи) – 5 511 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 54 732 методом ПЛР — 32313 методом ІФА — 10 428 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11 991 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 224 992 одужало (особи) – 2 136 176 летальних випадків – 51 769 проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499