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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 червня в Україні зафіксовано 1 045 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 23).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 831 147 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 543 265

отримали одну дозу, усього

1543263

отримали дві дози, усього

287884

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487105

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

382453

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

318349

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

354968

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

62 591

отримали одну дозу, усього

35462

отримали дві дози, усього

27129

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

160

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

17062

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

20506

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

24863

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 


Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

699
  • летальних випадків –
 78
  • одужало (особи) –

4 802

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

58 853
  • методом ПЛР —

28 321
  • методом ІФА —

9 718
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

20 814

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 226 037
  • одужало (особи) –

2 140 978
  • летальних випадків –

51 847
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 576 820

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2226037

1045

51847

78

2140978

4802

м. Київ

211437

256

5162

2

200800

1879

Вінницька

70914

18

1685

0

68780

59

Волинська

61926

28

1182

0

60043

82

Дніпропетровська

135067

55

4378

5

128004

139

Донецька

90237

47

2325

5

86994

238

Житомирська

88188

12

1774

0

85665

78

Закарпатська

61977

22

1600

0

59774

26

Запорізька

104150

52

2410

5

100699

218

Івано-Франківська

86571

10

2084

1

83828

165

Київська

126829

75

2729

7

122140

217

Кіровоградська

20522

13

832

2

18561

75

Луганська

26437

23

929

3

24963

61

Львівська

137016

14

3625

0

131470

105

Миколаївська

69574

46

1826

2

67119

81

Одеська

140230

36

2951

10

134781

48

Полтавська

77557

32

1838

4

74842

86

Рівненська

79228

27

1198

0

77224

111

Сумська

77570

31

1304

2

75269

94

Тернопільська

69927

6

1192

1

67885

58

Харківська

148025

64

3446

8

141908

282

Херсонська

35483

53

1121

12

33284

227

Хмельницька

88640

50

1847

1

85897

134

Черкаська

81429

42

1290

5

78533

207

Чернівецька

79746

22

1787

1

77251

52

Чернігівська

57357

11

1332

2

55264

80
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