Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 червня в Україні зафіксовано 1 045 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 23).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 831 147 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 543 265 отримали одну дозу, усього 1543263 отримали дві дози, усього 287884 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487105 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 382453 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 318349 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 354968 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 62 591 отримали одну дозу, усього 35462 отримали дві дози, усього 27129 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 160 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 17062 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 20506 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 24863 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0



Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 699 летальних випадків – 78 одужало (особи) – 4 802 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 58 853 методом ПЛР — 28 321 методом ІФА — 9 718 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 20 814 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 226 037 одужало (особи) – 2 140 978 летальних випадків – 51 847 проведено ПЛР-тестувань – 10 576 820