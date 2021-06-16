Право на в’їзд в Україну дає повний курс щеплення проти COVID-19 тільки схваленою ВООЗ вакциною

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що особи, які мають документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакциною, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання, мають право перетину державного кордону України та звільняються від самоізоляції.

Наразі до переліку препаратів, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, належать такі вакцини:

Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою “Комірнаті”;

AstraZeneca/Oxford (AZD1222) , зареєстрована в Україні під назвою “Астразенека”;

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою “Ковішелд”;

CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою “Коронавак”;

Janssen, або Johnson & Johnson , (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);

mRNA-1273 виробництва Moderna;

BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

Цей список поповнюється в міру того, як ВООЗ вивчає та схвалює інші антиковідні вакцини. Перелік вакцин, схвалених для застосування в умовах надзвичайної ситуації, можна знайти на сайті ВООЗ.

Зауважимо, що вакцина “Sputnik V”, розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї, не включена до цього переліку і тому не дає право на в’їзд в Україну.

Також відповідно до постанови КМУ від 08 лютого 2021 року № 95, реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, забороняється.

Дізнавайтеся більше про вакцинацію проти COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

МОЗ України