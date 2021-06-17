Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(17.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я станом на 17 червня в Україні зафіксовано 1 188 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 62, медпрацівників – 6).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 907 685 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 594 083 отримали одну дозу, усього 1594081 отримали дві дози, усього 313604 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487145 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 399739 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 351175 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 355634 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 76 538 отримали одну дозу, усього 50818 отримали дві дози, усього 25720 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 210 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 19864 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 33256 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 23208 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0



Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 601 летальних випадків – 55 одужало (особи) – 4 682 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 55 296 методом ПЛР — 27 036 методом ІФА — 10 538 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17 722 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 227 225 одужало (особи) – 2 145 660 летальних випадків – 51 902 проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2227225 1188 51902 55 2145660 4682 м. Київ 211688 251 5165 3 202023 1223 Вінницька 70957 43 1685 0 68835 55 Волинська 61962 36 1182 0 60096 53 Дніпропетровська 135145 78 4386 8 128238 234 Донецька 90288 51 2325 0 87090 96 Житомирська 88223 35 1774 0 85760 95 Закарпатська 62003 26 1600 0 59867 93 Запорізька 104208 58 2414 4 100873 174 Івано-Франківська 86585 14 2085 1 83956 128 Київська 126889 60 2730 1 122414 274 Кіровоградська 20534 12 833 1 18848 287 Луганська 26458 21 930 1 25025 62 Львівська 137061 45 3630 5 131519 49 Миколаївська 69617 43 1827 1 67245 126 Одеська 140251 21 2955 4 134913 132 Полтавська 77611 54 1840 2 74935 93 Рівненська 79251 23 1200 2 77375 151 Сумська 77616 46 1304 0 75386 117 Тернопільська 69940 13 1192 0 67959 74 Харківська 148121 96 3456 10 142364 456 Херсонська 35520 37 1122 1 33415 131 Хмельницька 88682 42 1852 5 85954 57 Черкаська 81470 41 1296 6 78830 297 Чернівецька 79769 23 1787 0 77316 65 Чернігівська 57376 19 1332 0 55424 160 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.