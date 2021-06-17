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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(17.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я станом на 17 червня в Україні зафіксовано 1 188 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 62, медпрацівників – 6).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 907 685 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб   (від початку кампанії):

1 594 083

отримали одну дозу, усього

1594081

отримали дві дози, усього

313604

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487145

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

399739

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

351175

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

355634

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

76 538

отримали одну дозу, усього

50818

отримали дві дози, усього

25720

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

210

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

19864

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

33256

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

23208

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0


Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

601
  • летальних випадків –
 55
  • одужало (особи) –

4 682

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

55 296
  • методом ПЛР —

27 036
  • методом ІФА —

10 538
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17 722

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 227 225
  • одужало (особи) –

2 145 660
  • летальних випадків –

51 902
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 603 856

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2227225

1188

51902

55

2145660

4682

м. Київ

211688

251

5165

3

202023

1223

Вінницька

70957

43

1685

0

68835

55

Волинська

61962

36

1182

0

60096

53

Дніпропетровська

135145

78

4386

8

128238

234

Донецька

90288

51

2325

0

87090

96

Житомирська

88223

35

1774

0

85760

95

Закарпатська

62003

26

1600

0

59867

93

Запорізька

104208

58

2414

4

100873

174

Івано-Франківська

86585

14

2085

1

83956

128

Київська

126889

60

2730

1

122414

274

Кіровоградська

20534

12

833

1

18848

287

Луганська

26458

21

930

1

25025

62

Львівська

137061

45

3630

5

131519

49

Миколаївська

69617

43

1827

1

67245

126

Одеська

140251

21

2955

4

134913

132

Полтавська

77611

54

1840

2

74935

93

Рівненська

79251

23

1200

2

77375

151

Сумська

77616

46

1304

0

75386

117

Тернопільська

69940

13

1192

0

67959

74

Харківська

148121

96

3456

10

142364

456

Херсонська

35520

37

1122

1

33415

131

Хмельницька

88682

42

1852

5

85954

57

Черкаська

81470

41

1296

6

78830

297

Чернівецька

79769

23

1787

0

77316

65

Чернігівська

57376

19

1332

0

55424

160
 
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19.

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