Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 17 червня в Україні зафіксовано 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 32, медпрацівників – 6).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 989 398 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 652 055 отримали одну дозу, усього 1652053 отримали дві дози, усього 337345 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487171 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 424236 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 384173 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 356085 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 81 713 отримали одну дозу, усього 57970 отримали дві дози, усього 23743 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 236 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 27350 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 34588 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19539 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 585 летальних випадків – 50 одужало (особи) – 2 312 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 51 199 методом ПЛР — 25 888 методом ІФА — 9 342 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15 969 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 228 192 одужало (особи) – 2 147 972 летальних випадків – 51 952 проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744