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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 17 червня в Україні зафіксовано 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 32, медпрацівників – 6).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 989 398 щеплень

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 652 055

отримали одну дозу, усього

1652053

отримали дві дози, усього

337345

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487171

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

424236

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

384173

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

356085

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

81 713

отримали одну дозу, усього

57970

отримали дві дози, усього

23743

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

236

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

27350

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

34588

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19539

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

585
  • летальних випадків –
 50
  • одужало (особи) –

2 312

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

51 199
  • методом ПЛР —

25 888
  • методом ІФА —

9 342
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15 969

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 228 192
  • одужало (особи) –

2 147 972
  • летальних випадків –

51 952
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 629 744

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2228192

967

51952

50

2147972

2312

м. Київ

211895

207

5168

3

202267

244

Вінницька

70964

7

1685

0

68881

46

Волинська

61978

16

1182

0

60121

25

Дніпропетровська

135195

50

4390

4

128390

152

Донецька

90349

61

2328

3

87212

122

Житомирська

88250

27

1778

4

85848

88

Закарпатська

62012

9

1600

0

59902

35

Запорізька

104251

43

2417

3

100982

109

Івано-Франківська

86591

6

2087

2

84046

90

Київська

126943

54

2733

3

122558

144

Кіровоградська

20544

10

833

0

18873

25

Луганська

26472

14

931

1

25058

33

Львівська

137099

38

3631

1

131583

64

Миколаївська

69655

38

1827

0

67254

9

Одеська

140293

42

2958

3

134996

83

Полтавська

77641

30

1841

1

74992

57

Рівненська

79292

41

1203

3

77463

88

Сумська

77654

38

1304

0

75473

87

Тернопільська

69954

14

1192

0

68012

53

Харківська

148189

68

3465

9

142601

237

Херсонська

35543

23

1123

1

33612

197

Хмельницька

88717

35

1853

1

86002

48

Черкаська

81516

46

1299

3

79044

214

Чернівецька

79797

28

1787

0

77350

34

Чернігівська

57398

22

1337

5

55452

28
 
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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