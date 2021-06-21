Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(21.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 20 червня в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників – 0).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 086 492 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 726 042 отримали одну дозу, усього 1726040 отримали дві дози, усього 360452 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487183 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 460393 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 421611 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 356465 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 4 390 отримали одну дозу, усього 3715 отримали дві дози, усього 675 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2598 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1152 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 640 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 56 мобільними бригадами з імунізації, 185 пунктами щеплення та 24 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 375 летальних випадків – 16 одужало (особи) – 677 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 14 098 методом ПЛР — 8 943 методом ІФА — 1 147 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 4 008 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 229 846 одужало (особи) – 2 152 140 летальних випадків – 52 032 проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015