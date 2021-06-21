Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(21.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 20 червня в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників – 0).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 086 492 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 726 042
|
отримали одну дозу, усього
|
1726040
|
отримали дві дози, усього
|
360452
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487183
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
460393
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
421611
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
356465
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
4 390
|
отримали одну дозу, усього
|
3715
|
отримали дві дози, усього
|
675
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2598
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
1152
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
640
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 56 мобільними бригадами з імунізації, 185 пунктами щеплення та 24 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу:
|
|
375
|
|16
|
|
677
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
14 098
|
|
8 943
|
|
1 147
|
|
4 008
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 229 846
|
|
2 152 140
|
|
52 032
|
|
10 679 015
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2229846
|
323
|
52032
|
16
|
2152140
|
677
|
м. Київ
|
212283
|
95
|
5177
|
2
|
202660
|
138
|
Вінницька
|
70995
|
10
|
1686
|
0
|
68970
|
32
|
Волинська
|
62030
|
10
|
1185
|
0
|
60216
|
26
|
Дніпропетровська
|
135289
|
22
|
4400
|
2
|
128732
|
38
|
Донецька
|
90389
|
0
|
2329
|
0
|
87277
|
1
|
Житомирська
|
88292
|
9
|
1781
|
2
|
85906
|
10
|
Закарпатська
|
62034
|
0
|
1601
|
0
|
60020
|
16
|
Запорізька
|
104332
|
22
|
2420
|
0
|
101159
|
54
|
Івано-Франківська
|
86606
|
0
|
2088
|
0
|
84112
|
19
|
Київська
|
127030
|
14
|
2736
|
0
|
122720
|
15
|
Кіровоградська
|
20567
|
4
|
835
|
1
|
18902
|
8
|
Луганська
|
26491
|
5
|
932
|
0
|
25151
|
1
|
Львівська
|
137200
|
23
|
3634
|
1
|
131706
|
19
|
Миколаївська
|
69757
|
26
|
1833
|
2
|
67398
|
20
|
Одеська
|
140357
|
12
|
2961
|
0
|
135429
|
71
|
Полтавська
|
77675
|
4
|
1842
|
0
|
75415
|
0
|
Рівненська
|
79332
|
8
|
1204
|
0
|
77601
|
7
|
Сумська
|
77707
|
14
|
1305
|
0
|
75649
|
16
|
Тернопільська
|
69977
|
6
|
1195
|
0
|
68179
|
73
|
Харківська
|
148288
|
4
|
3483
|
6
|
142904
|
47
|
Херсонська
|
35619
|
7
|
1123
|
0
|
33815
|
0
|
Хмельницька
|
88763
|
5
|
1856
|
0
|
86053
|
0
|
Черкаська
|
81562
|
7
|
1299
|
0
|
79217
|
29
|
Чернівецька
|
79853
|
15
|
1789
|
0
|
77459
|
37
|
Чернігівська
|
57418
|
1
|
1338
|
0
|
55490
|
0