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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(21.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 20 червня в Україні зафіксовано 323 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 15, медпрацівників – 0).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 086 492 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 726 042

отримали одну дозу, усього

1726040

отримали дві дози, усього

360452

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487183

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

460393

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

421611

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

356465

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

4 390

отримали одну дозу, усього

3715

отримали дві дози, усього

675

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2598

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1152

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

640

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 56 мобільними бригадами з імунізації, 185 пунктами щеплення та 24 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

375
  • летальних випадків –
 16
  • одужало (особи) –

677

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

14 098
  • методом ПЛР —

8 943
  • методом ІФА —

1 147
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

4 008

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 229 846
  • одужало (особи) –

2 152 140
  • летальних випадків –

52 032
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 679 015

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2229846

323

52032

16

2152140

677

м. Київ

212283

95

5177

2

202660

138

Вінницька

70995

10

1686

0

68970

32

Волинська

62030

10

1185

0

60216

26

Дніпропетровська

135289

22

4400

2

128732

38

Донецька

90389

0

2329

0

87277

1

Житомирська

88292

9

1781

2

85906

10

Закарпатська

62034

0

1601

0

60020

16

Запорізька

104332

22

2420

0

101159

54

Івано-Франківська

86606

0

2088

0

84112

19

Київська

127030

14

2736

0

122720

15

Кіровоградська

20567

4

835

1

18902

8

Луганська

26491

5

932

0

25151

1

Львівська

137200

23

3634

1

131706

19

Миколаївська

69757

26

1833

2

67398

20

Одеська

140357

12

2961

0

135429

71

Полтавська

77675

4

1842

0

75415

0

Рівненська

79332

8

1204

0

77601

7

Сумська

77707

14

1305

0

75649

16

Тернопільська

69977

6

1195

0

68179

73

Харківська

148288

4

3483

6

142904

47

Херсонська

35619

7

1123

0

33815

0

Хмельницька

88763

5

1856

0

86053

0

Черкаська

81562

7

1299

0

79217

29

Чернівецька

79853

15

1789

0

77459

37

Чернігівська

57418

1

1338

0

55490

0
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