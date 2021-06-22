Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(22.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 21 червня в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 22, медпрацівників – 2).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 095 458 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 732 613 отримали одну дозу, усього 1732611 отримали дві дози, усього 362847 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487183 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 464722 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 423853 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 356465 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 8 966 отримали одну дозу, усього 6571 отримали дві дози, усього 2395 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 10 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4527 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3100 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1329 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 87 мобільними бригадами з імунізації, 213 пунктами щеплення та 20 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 318 летальних випадків – 21 одужало (особи) – 829 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 17 429 методом ПЛР — 11 881 методом ІФА — 1 448 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 4 100 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 230 142 одужало (особи) – 2 152 969 летальних випадків – 52 053 проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896