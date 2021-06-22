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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(22.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 21 червня в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 22, медпрацівників – 2).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 095 458 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 732 613

отримали одну дозу, усього

1732611

отримали дві дози, усього

362847

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487183

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

464722

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

423853

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

356465

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

8 966

отримали одну дозу, усього

6571

отримали дві дози, усього

2395

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

10

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4527

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3100

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1329

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 87 мобільними бригадами з імунізації, 213 пунктами щеплення та 20 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

318
  • летальних випадків –
 21
  • одужало (особи) –

829

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

17 429
  • методом ПЛР —

11 881
  • методом ІФА —

1 448
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

4 100

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 230 142
  • одужало (особи) –

2 152 969
  • летальних випадків –

52 053
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 690 896

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2230142

296

52053

21

2152969

829

м. Київ

212370

87

5180

3

202713

53

Вінницька

70997

2

1687

1

68986

16

Волинська

62039

9

1186

1

60238

22

Дніпропетровська

135303

14

4401

1

128804

72

Донецька

90389

0

2329

0

87280

3

Житомирська

88295

3

1782

1

85926

20

Закарпатська

62034

0

1601

0

60074

54

Запорізька

104362

30

2420

0

101212

53

Івано-Франківська

86606

0

2088

0

84149

37

Київська

127033

3

2736

0

122746

26

Кіровоградська

20569

2

835

0

18914

12

Луганська

26494

3

932

0

25151

0

Львівська

137214

14

3634

0

131718

12

Миколаївська

69775

18

1836

3

67408

10

Одеська

140374

17

2963

2

135452

23

Полтавська

77689

14

1842

0

75415

0

Рівненська

79337

5

1204

0

77623

22

Сумська

77718

11

1307

2

75666

17

Тернопільська

69982

5

1196

1

68207

28

Харківська

148294

6

3488

5

143149

245

Херсонська

35626

7

1123

0

33815

0

Хмельницька

88769

6

1857

1

86059

6

Черкаська

81565

3

1299

0

79244

27

Чернівецька

79871

18

1789

0

77508

49

Чернігівська

57437

19

1338

0

55512

22
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