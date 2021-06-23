Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 22 червня в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 25).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 149 244 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 755 139
|
отримали одну дозу, усього
|
1755137
|
отримали дві дози, усього
|
394107
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487183
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
475279
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
435501
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
356786
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
53 786
|
отримали одну дозу, усього
|
22526
|
отримали дві дози, усього
|
31260
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
20
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
15545
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
14964
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
23257
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 412 мобільними бригадами з імунізації та 1 064 пунктами щеплення.
Також за останню добу:
|
|
419
|
|70
|
|
2 292
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
48 197
|
|
26 280
|
|
8 135
|
|
13 782
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 230 977
|
|
2 155 261
|
|
52 123
|
|
10 717 176
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2230977
|
835
|
52123
|
70
|
2155261
|
2292
|
м. Київ
|
212611
|
241
|
5185
|
5
|
202942
|
229
|
Вінницька
|
71017
|
20
|
1688
|
1
|
69019
|
33
|
Волинська
|
62052
|
13
|
1190
|
4
|
60316
|
78
|
Дніпропетровська
|
135339
|
36
|
4403
|
2
|
128925
|
121
|
Донецька
|
90440
|
51
|
2335
|
6
|
87395
|
115
|
Житомирська
|
88312
|
17
|
1784
|
2
|
85976
|
50
|
Закарпатська
|
62055
|
21
|
1602
|
1
|
60084
|
10
|
Запорізька
|
104377
|
15
|
2420
|
0
|
101249
|
37
|
Івано-Франківська
|
86613
|
7
|
2092
|
4
|
84247
|
98
|
Київська
|
127071
|
38
|
2738
|
2
|
122801
|
55
|
Кіровоградська
|
20578
|
9
|
836
|
1
|
18923
|
9
|
Луганська
|
26517
|
23
|
936
|
4
|
25230
|
79
|
Львівська
|
137266
|
52
|
3640
|
6
|
131857
|
139
|
Миколаївська
|
69798
|
23
|
1837
|
1
|
67420
|
12
|
Одеська
|
140404
|
30
|
2968
|
5
|
135600
|
148
|
Полтавська
|
77724
|
35
|
1848
|
6
|
75478
|
63
|
Рівненська
|
79375
|
38
|
1204
|
0
|
77746
|
123
|
Сумська
|
77744
|
26
|
1308
|
1
|
75809
|
143
|
Тернопільська
|
69986
|
4
|
1196
|
0
|
68256
|
49
|
Харківська
|
148320
|
26
|
3494
|
6
|
143469
|
320
|
Херсонська
|
35635
|
9
|
1132
|
9
|
33861
|
46
|
Хмельницька
|
88795
|
26
|
1858
|
1
|
86106
|
47
|
Черкаська
|
81606
|
41
|
1301
|
2
|
79384
|
140
|
Чернівецька
|
79890
|
19
|
1789
|
0
|
77548
|
40
|
Чернігівська
|
57452
|
15
|
1339
|
1
|
55620
|
108