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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 22 червня в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 25).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 149 244 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 755 139

отримали одну дозу, усього

1755137

отримали дві дози, усього

394107

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487183

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

475279

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

435501

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

356786

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

53 786

отримали одну дозу, усього

22526

отримали дві дози, усього

31260

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

20

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

15545

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

14964

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

23257

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 412 мобільними бригадами з імунізації та 1 064 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

419
  • летальних випадків –
 70
  • одужало (особи) –

2 292

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

48 197
  • методом ПЛР —

26 280
  • методом ІФА —

8 135
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13 782

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 230 977
  • одужало (особи) –

2 155 261
  • летальних випадків –

52 123
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 717 176

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2230977

835

52123

70

2155261

2292

м. Київ

212611

241

5185

5

202942

229

Вінницька

71017

20

1688

1

69019

33

Волинська

62052

13

1190

4

60316

78

Дніпропетровська

135339

36

4403

2

128925

121

Донецька

90440

51

2335

6

87395

115

Житомирська

88312

17

1784

2

85976

50

Закарпатська

62055

21

1602

1

60084

10

Запорізька

104377

15

2420

0

101249

37

Івано-Франківська

86613

7

2092

4

84247

98

Київська

127071

38

2738

2

122801

55

Кіровоградська

20578

9

836

1

18923

9

Луганська

26517

23

936

4

25230

79

Львівська

137266

52

3640

6

131857

139

Миколаївська

69798

23

1837

1

67420

12

Одеська

140404

30

2968

5

135600

148

Полтавська

77724

35

1848

6

75478

63

Рівненська

79375

38

1204

0

77746

123

Сумська

77744

26

1308

1

75809

143

Тернопільська

69986

4

1196

0

68256

49

Харківська

148320

26

3494

6

143469

320

Херсонська

35635

9

1132

9

33861

46

Хмельницька

88795

26

1858

1

86106

47

Черкаська

81606

41

1301

2

79384

140

Чернівецька

79890

19

1789

0

77548

40

Чернігівська

57452

15

1339

1

55620

108
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