Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 22 червня в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 25).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 149 244 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 755 139 отримали одну дозу, усього 1755137 отримали дві дози, усього 394107 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487183 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 475279 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 435501 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 356786 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 53 786 отримали одну дозу, усього 22526 отримали дві дози, усього 31260 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 20 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 15545 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 14964 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 23257 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 412 мобільними бригадами з імунізації та 1 064 пунктами щеплення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 419 летальних випадків – 70 одужало (особи) – 2 292 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 48 197 методом ПЛР — 26 280 методом ІФА — 8 135 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 782 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 230 977 одужало (особи) – 2 155 261 летальних випадків – 52 123 проведено ПЛР-тестувань – 10 717 176