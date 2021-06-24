Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 23 червня в Україні зафіксовано 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 229 165 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 794 001 отримали одну дозу, усього 1793999 отримали дві дози, усього 435166 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487183 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 489873 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 459276 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 357279 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 79 921 отримали одну дозу, усього 38862 отримали дві дози, усього 41059 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 20708 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 35113 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 24100 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 634 мобільними бригадами з імунізації, 1 197 пунктами щеплення та 4 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 559 летальних випадків – 58 одужало (особи) – 2 471 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 54 343 методом ПЛР — 22 496 методом ІФА — 11 418 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 20 429 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 231 914 одужало (особи) – 2 157 732 летальних випадків – 52 181 проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672