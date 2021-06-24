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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 23 червня в Україні зафіксовано 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 229 165 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб   (від початку кампанії):

1 794 001

отримали одну дозу, усього

1793999

отримали дві дози, усього

435166

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487183

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

489873

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

459276

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

357279

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

79 921

отримали одну дозу, усього

38862

отримали дві дози, усього

41059

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

20708

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

35113

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

24100

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 634 мобільними бригадами з імунізації, 1 197 пунктами щеплення та 4 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

559
  • летальних випадків –
 58
  • одужало (особи) –

2 471

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

54 343
  • методом ПЛР —

22 496
  • методом ІФА —

11 418
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

20 429

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 231 914
  • одужало (особи) –

2 157 732
  • летальних випадків –

52 181
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 739 672

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2231914

937

52181

58

2157732

2471

м. Київ

212834

223

5185

0

203547

605

Вінницька

71033

16

1689

1

69051

32

Волинська

62076

24

1192

2

60346

30

Дніпропетровська

135398

59

4409

6

129117

192

Донецька

90491

51

2338

3

87492

97

Житомирська

88329

17

1784

0

86084

108

Закарпатська

62063

8

1603

1

60089

5

Запорізька

104419

42

2427

7

101397

148

Івано-Франківська

86627

14

2095

3

84316

69

Київська

127122

51

2741

3

123009

208

Кіровоградська

20593

15

837

1

18957

34

Луганська

26535

18

939

3

25294

64

Львівська

137314

48

3647

7

131979

122

Миколаївська

69833

35

1838

1

67438

18

Одеська

140434

30

2968

0

135630

30

Полтавська

77742

18

1850

2

75552

74

Рівненська

79401

26

1205

1

77867

121

Сумська

77768

24

1311

3

75859

50

Тернопільська

69992

6

1196

0

68291

35

Харківська

148377

57

3501

7

143579

110

Херсонська

35665

30

1133

1

33891

30

Хмельницька

88844

49

1858

0

86194

88

Черкаська

81639

33

1301

0

79484

100

Чернівецька

79901

11

1791

2

77595

47

Чернігівська

57484

32

1343

4

55674

54
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