В Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані штамом Дельта - Ігор Кузін

Станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані новим штамом Дельта. Зараз пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва під медичним наглядом. Їхній стан стабільний. Про це повідомив заступник міністра-головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року”, - повідомив Ігор Кузін.

Він додав, що для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні, на сьогоднішньому засіданні Уряду вже підтримали впровадження низки заходів. Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). Вказана норма почне діяти з 25 червня 2021 р.

“До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні”, - підсумував головний державний санітарний лікар.

Довідково: новий штам вірусу COVID-19 Дельта вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 разів більш контагіозний, а також в 1,45 разів збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

МОЗ України