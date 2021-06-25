25. 06. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(25.06.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я за добу 24 червня в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 325 345 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 834 971

отримали одну дозу, усього

1834969

отримали дві дози, усього

490376

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

508628

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

481179

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

357587

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

96 180

отримали одну дозу, усього

40970

отримали дві дози, усього

55210

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

4

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

27361

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

47101

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

21714

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 656 мобільними бригадами з імунізації, 1 200 пунктами щеплення та 24 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

489
  • летальних випадків –
 53
  • одужало (особи) –

2 405

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

45 720
  • методом ПЛР —

19 481
  • методом ІФА —

9 160
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17 079

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 232 790
  • одужало (особи) –

2 160 137
  • летальних випадків –

52 234
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 759 153

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2232790

876

52234

53

2160137

2405

м. Київ

213030

196

5186

1

203934

387

Вінницька

71042

9

1689

0

69073

22

Волинська

62095

19

1193

1

60424

78

Дніпропетровська

135461

63

4416

7

129215

98

Донецька

90544

53

2346

8

87599

107

Житомирська

88359

30

1784

0

86202

118

Закарпатська

62077

14

1603

0

60131

42

Запорізька

104491

72

2434

7

101459

62

Івано-Франківська

86639

12

2097

2

84370

54

Київська

127175

53

2742

1

123275

266

Кіровоградська

20599

6

837

0

18983

26

Луганська

26545

10

940

1

25334

40

Львівська

137346

32

3649

2

132442

463

Миколаївська

69861

28

1841

3

67449

11

Одеська

140467

33

2971

3

135817

187

Полтавська

77768

26

1852

2

75582

30

Рівненська

79421

20

1205

0

77916

49

Сумська

77792

24

1317

6

75897

38

Тернопільська

70002

10

1197

1

68335

44

Харківська

148433

56

3507

6

143621

42

Херсонська

35694

29

1133

0

33934

43

Хмельницька

88860

16

1859

1

86218

24

Черкаська

81672

33

1302

1

79596

112

Чернівецька

79914

13

1791

0

77633

38

Чернігівська

57503

19

1343

0

55698

24
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2021 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        