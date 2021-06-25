Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(25.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 24 червня в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 325 345 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 834 971 отримали одну дозу, усього 1834969 отримали дві дози, усього 490376 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 508628 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 481179 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 357587 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 96 180 отримали одну дозу, усього 40970 отримали дві дози, усього 55210 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 4 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 27361 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 47101 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 21714 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 656 мобільними бригадами з імунізації, 1 200 пунктами щеплення та 24 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 489 летальних випадків – 53 одужало (особи) – 2 405 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 45 720 методом ПЛР — 19 481 методом ІФА — 9 160 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17 079 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 232 790 одужало (особи) – 2 160 137 летальних випадків – 52 234 проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153