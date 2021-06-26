Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я за добу 24 червня в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 422 475 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 871 511 отримали одну дозу, усього 1871509 отримали дві дози, усього 550 966 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 526853 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 499133 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 357948 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 97 130 отримали одну дозу, усього 36540 отримали дві дози, усього 60590 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 30745 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 46606 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19779 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 623 мобільними бригадами з імунізації, 1 229 пунктами щеплення та 20 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 526 летальних випадків – 35 одужало (особи) – 1 835 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 45 863 методом ПЛР — 21 715 методом ІФА — 8 808 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15 340 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 233 546 одужало (особи) – 2 161 972 летальних випадків – 52 269 проведено ПЛР-тестувань – 10 780 868