Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я за добу 24 червня в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 422 475 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 871 511
|
отримали одну дозу, усього
|
1871509
|
отримали дві дози, усього
|
550 966
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
526853
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
499133
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
357948
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
97 130
|
отримали одну дозу, усього
|
36540
|
отримали дві дози, усього
|
60590
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
30745
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
46606
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19779
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 623 мобільними бригадами з імунізації, 1 229 пунктами щеплення та 20 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу:
|
|
526
|
|35
|
|
1 835
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
45 863
|
|
21 715
|
|
8 808
|
|
15 340
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 233 546
|
|
2 161 972
|
|
52 269
|
|
10 780 868
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2233546
|
756
|
52269
|
35
|
2161972
|
1835
|
м. Київ
|
213235
|
205
|
5187
|
1
|
204144
|
210
|
Вінницька
|
71057
|
15
|
1690
|
1
|
69099
|
26
|
Волинська
|
62112
|
17
|
1194
|
1
|
60449
|
25
|
Дніпропетровська
|
135485
|
24
|
4419
|
3
|
129358
|
143
|
Донецька
|
90567
|
23
|
2348
|
2
|
87711
|
112
|
Житомирська
|
88378
|
19
|
1785
|
1
|
86226
|
24
|
Закарпатська
|
62079
|
2
|
1603
|
0
|
60172
|
41
|
Запорізька
|
104523
|
32
|
2434
|
0
|
101551
|
92
|
Івано-Франківська
|
86647
|
8
|
2097
|
0
|
84385
|
15
|
Київська
|
127229
|
54
|
2742
|
0
|
123518
|
243
|
Кіровоградська
|
20606
|
7
|
837
|
0
|
19008
|
25
|
Луганська
|
26551
|
6
|
941
|
1
|
25347
|
13
|
Львівська
|
137379
|
33
|
3650
|
1
|
132482
|
40
|
Миколаївська
|
69887
|
26
|
1843
|
2
|
67477
|
28
|
Одеська
|
140499
|
32
|
2974
|
3
|
135903
|
86
|
Полтавська
|
77799
|
31
|
1855
|
3
|
75610
|
28
|
Рівненська
|
79447
|
26
|
1205
|
0
|
77946
|
30
|
Сумська
|
77832
|
40
|
1318
|
1
|
75950
|
53
|
Тернопільська
|
70014
|
12
|
1198
|
1
|
68369
|
34
|
Харківська
|
148477
|
44
|
3515
|
8
|
143698
|
77
|
Херсонська
|
35719
|
25
|
1133
|
0
|
34153
|
219
|
Хмельницька
|
88882
|
22
|
1859
|
0
|
86291
|
73
|
Черкаська
|
81701
|
29
|
1307
|
5
|
79729
|
133
|
Чернівецька
|
79930
|
16
|
1791
|
0
|
77668
|
35
|
Чернігівська
|
57511
|
8
|
1344
|
1
|
55728
|
30