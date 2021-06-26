26. 06. 2021
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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 24 червня в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 422 475 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 871 511

отримали одну дозу, усього

1871509

отримали дві дози, усього

550 966

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

526853

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

499133

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

357948

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

97 130

отримали одну дозу, усього

36540

отримали дві дози, усього

60590

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

30745

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

46606

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19779

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 623 мобільними бригадами з імунізації, 1 229 пунктами щеплення та 20 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

526
  • летальних випадків –
 35
  • одужало (особи) –

1 835

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

45 863
  • методом ПЛР —

21 715
  • методом ІФА —

8 808
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15 340

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 233 546
  • одужало (особи) –

2 161 972
  • летальних випадків –

52 269
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 780 868

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2233546

756

52269

35

2161972

1835

м. Київ

213235

205

5187

1

204144

210

Вінницька

71057

15

1690

1

69099

26

Волинська

62112

17

1194

1

60449

25

Дніпропетровська

135485

24

4419

3

129358

143

Донецька

90567

23

2348

2

87711

112

Житомирська

88378

19

1785

1

86226

24

Закарпатська

62079

2

1603

0

60172

41

Запорізька

104523

32

2434

0

101551

92

Івано-Франківська

86647

8

2097

0

84385

15

Київська

127229

54

2742

0

123518

243

Кіровоградська

20606

7

837

0

19008

25

Луганська

26551

6

941

1

25347

13

Львівська

137379

33

3650

1

132482

40

Миколаївська

69887

26

1843

2

67477

28

Одеська

140499

32

2974

3

135903

86

Полтавська

77799

31

1855

3

75610

28

Рівненська

79447

26

1205

0

77946

30

Сумська

77832

40

1318

1

75950

53

Тернопільська

70014

12

1198

1

68369

34

Харківська

148477

44

3515

8

143698

77

Херсонська

35719

25

1133

0

34153

219

Хмельницька

88882

22

1859

0

86291

73

Черкаська

81701

29

1307

5

79729

133

Чернівецька

79930

16

1791

0

77668

35

Чернігівська

57511

8

1344

1

55728

30
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