Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 27 червня в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 19, медпрацівників – 3).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 484 766 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 904 880 отримали одну дозу, усього 1904878 отримали дві дози, усього 579888 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 552065 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 507213 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 358025 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 18 631 отримали одну дозу, усього 11041 отримали дві дози, усього 7590 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 11744 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6367 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 520 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 123 мобільними бригадами з імунізації, 241 пунктом щеплення та 83 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) – 384 летальних випадків – 9 одужало (особи) – 723 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 19 477 методом ПЛР — 12 098 методом ІФА — 2 442 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 4 937 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 234 281 одужало (особи) – 2 163 792 летальних випадків – 52 295 проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892