Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 27 червня в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 19, медпрацівників – 3).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 484 766 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 904 880
|
отримали одну дозу, усього
|
1904878
|
отримали дві дози, усього
|
579888
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
552065
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
507213
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
358025
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
18 631
|
отримали одну дозу, усього
|
11041
|
отримали дві дози, усього
|
7590
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
11744
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6367
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
520
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 123 мобільними бригадами з імунізації, 241 пунктом щеплення та 83 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу:
|
|
384
|
|9
|
|
723
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
19 477
|
|
12 098
|
|
2 442
|
|
4 937
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 234 281
|
|
2 163 792
|
|
52 295
|
|
10 806 892
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2234281
|
285
|
52295
|
9
|
2163792
|
723
|
м. Київ
|
213486
|
116
|
5190
|
0
|
204359
|
120
|
Вінницька
|
71076
|
10
|
1690
|
0
|
69142
|
11
|
Волинська
|
62128
|
7
|
1195
|
1
|
60513
|
32
|
Дніпропетровська
|
135555
|
24
|
4427
|
3
|
129790
|
95
|
Донецька
|
90570
|
0
|
2348
|
0
|
87712
|
0
|
Житомирська
|
88407
|
10
|
1785
|
0
|
86244
|
9
|
Закарпатська
|
62083
|
1
|
1603
|
0
|
60218
|
25
|
Запорізька
|
104552
|
9
|
2436
|
0
|
101578
|
15
|
Івано-Франківська
|
86654
|
2
|
2097
|
0
|
84406
|
11
|
Київська
|
127288
|
22
|
2742
|
0
|
123589
|
3
|
Кіровоградська
|
20613
|
3
|
838
|
1
|
19162
|
66
|
Луганська
|
26559
|
3
|
941
|
0
|
25347
|
0
|
Львівська
|
137390
|
2
|
3650
|
0
|
132527
|
20
|
Миколаївська
|
69929
|
20
|
1845
|
0
|
67536
|
46
|
Одеська
|
140549
|
11
|
2975
|
0
|
136045
|
107
|
Полтавська
|
77814
|
10
|
1855
|
0
|
75614
|
0
|
Рівненська
|
79464
|
8
|
1205
|
0
|
77973
|
16
|
Сумська
|
77851
|
4
|
1318
|
0
|
76008
|
33
|
Тернопільська
|
70023
|
2
|
1199
|
1
|
68470
|
44
|
Харківська
|
148495
|
1
|
3521
|
2
|
143919
|
28
|
Херсонська
|
35736
|
2
|
1133
|
0
|
34156
|
0
|
Хмельницька
|
88887
|
3
|
1859
|
0
|
86291
|
0
|
Черкаська
|
81717
|
8
|
1307
|
0
|
79748
|
16
|
Чернівецька
|
79937
|
3
|
1792
|
1
|
77717
|
26
|
Чернігівська
|
57518
|
4
|
1344
|
0
|
55728
|
0