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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 27 червня в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 19, медпрацівників – 3).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 484 766 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 904 880

отримали одну дозу, усього

1904878

отримали дві дози, усього

579888

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

552065

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

507213

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

358025

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

18 631

отримали одну дозу, усього

11041

отримали дві дози, усього

7590

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

11744

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6367

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

520

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 123 мобільними бригадами з імунізації, 241 пунктом щеплення та 83 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

384
  • летальних випадків –
 9
  • одужало (особи) –

723

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

19 477
  • методом ПЛР —

12 098
  • методом ІФА —

2 442
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

4 937

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 234 281
  • одужало (особи) –

2 163 792
  • летальних випадків –

52 295
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 806 892

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2234281

285

52295

9

2163792

723

м. Київ

213486

116

5190

0

204359

120

Вінницька

71076

10

1690

0

69142

11

Волинська

62128

7

1195

1

60513

32

Дніпропетровська

135555

24

4427

3

129790

95

Донецька

90570

0

2348

0

87712

0

Житомирська

88407

10

1785

0

86244

9

Закарпатська

62083

1

1603

0

60218

25

Запорізька

104552

9

2436

0

101578

15

Івано-Франківська

86654

2

2097

0

84406

11

Київська

127288

22

2742

0

123589

3

Кіровоградська

20613

3

838

1

19162

66

Луганська

26559

3

941

0

25347

0

Львівська

137390

2

3650

0

132527

20

Миколаївська

69929

20

1845

0

67536

46

Одеська

140549

11

2975

0

136045

107

Полтавська

77814

10

1855

0

75614

0

Рівненська

79464

8

1205

0

77973

16

Сумська

77851

4

1318

0

76008

33

Тернопільська

70023

2

1199

1

68470

44

Харківська

148495

1

3521

2

143919

28

Херсонська

35736

2

1133

0

34156

0

Хмельницька

88887

3

1859

0

86291

0

Черкаська

81717

8

1307

0

79748

16

Чернівецька

79937

3

1792

1

77717

26

Чернігівська

57518

4

1344

0

55728

0
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