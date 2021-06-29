Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(29.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я, за добу 28 червня в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 501 831 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 912 471
|
отримали одну дозу, усього
|
1912469
|
отримали дві дози, усього
|
589362
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
556578
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
510288
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
358028
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
17 065
|
отримали одну дозу, усього
|
7591
|
отримали дві дози, усього
|
9474
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5914
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
10201
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
950
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 133 мобільними бригадами з імунізації, 230 пунктами щеплення та 30 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
322
|
|
5
|
|
582
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
16 675
|
|
10 930
|
|
1 463
|
|
4 282
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 234 463
|
|
2 164 374
|
|
52 300
|
|
10 817 822
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2234463
|
182
|
52300
|
5
|
2164374
|
582
|
м. Київ
|
213563
|
77
|
5190
|
0
|
204421
|
62
|
Вінницька
|
71078
|
2
|
1690
|
0
|
69163
|
21
|
Волинська
|
62132
|
4
|
1196
|
1
|
60545
|
32
|
Дніпропетровська
|
135563
|
8
|
4428
|
1
|
129835
|
45
|
Донецька
|
90570
|
0
|
2348
|
0
|
87712
|
0
|
Житомирська
|
88409
|
2
|
1785
|
0
|
86254
|
10
|
Закарпатська
|
62083
|
0
|
1603
|
0
|
60243
|
25
|
Запорізька
|
104568
|
16
|
2436
|
0
|
101592
|
14
|
Івано-Франківська
|
86654
|
0
|
2097
|
0
|
84420
|
14
|
Київська
|
127302
|
14
|
2742
|
0
|
123612
|
23
|
Кіровоградська
|
20614
|
1
|
839
|
1
|
19206
|
44
|
Луганська
|
26560
|
1
|
941
|
0
|
25347
|
0
|
Львівська
|
137395
|
5
|
3650
|
0
|
132544
|
17
|
Миколаївська
|
69944
|
15
|
1846
|
1
|
67571
|
35
|
Одеська
|
140557
|
8
|
2975
|
0
|
136086
|
41
|
Полтавська
|
77817
|
3
|
1855
|
0
|
75614
|
0
|
Рівненська
|
79471
|
7
|
1205
|
0
|
77984
|
11
|
Сумська
|
77857
|
6
|
1318
|
0
|
76053
|
45
|
Тернопільська
|
70023
|
0
|
1199
|
0
|
68516
|
46
|
Харківська
|
148500
|
5
|
3522
|
1
|
143964
|
45
|
Херсонська
|
35738
|
2
|
1133
|
0
|
34156
|
0
|
Хмельницька
|
88887
|
0
|
1859
|
0
|
86296
|
5
|
Черкаська
|
81719
|
2
|
1307
|
0
|
79771
|
23
|
Чернівецька
|
79940
|
3
|
1792
|
0
|
77741
|
24
|
Чернігівська
|
57519
|
1
|
1344
|
0
|
55728
|
0