Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(29.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я, за добу 28 червня в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 501 831 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 912 471 отримали одну дозу, усього 1912469 отримали дві дози, усього 589362 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 556578 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 510288 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 358028 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 17 065 отримали одну дозу, усього 7591 отримали дві дози, усього 9474 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 5914 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 10201 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 950 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 133 мобільними бригадами з імунізації, 230 пунктами щеплення та 30 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 322 летальних випадків – 5 одужало (особи) – 582 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 16 675 методом ПЛР — 10 930 методом ІФА — 1 463 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 4 282 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 234 463 одужало (особи) – 2 164 374 летальних випадків – 52 300 проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України