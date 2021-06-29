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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(29.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, за добу 28 червня в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 501 831  щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб  (від початку кампанії):

1 912 471

отримали одну дозу, усього

1912469

отримали дві дози, усього

589362

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

556578

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

510288

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

358028

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

17 065

отримали одну дозу, усього

7591

отримали дві дози, усього

9474

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5914

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

10201

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

950

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 133 мобільними бригадами з імунізації, 230 пунктами щеплення та 30 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

322
  • летальних випадків –

5
  • одужало (особи) –

582

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

16 675
  • методом ПЛР —

10 930
  • методом ІФА —

1 463
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

4 282

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 234 463
  • одужало (особи) –

2 164 374
  • летальних випадків –

52 300
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 817 822

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2234463

182

52300

5

2164374

582

м. Київ

213563

77

5190

0

204421

62

Вінницька

71078

2

1690

0

69163

21

Волинська

62132

4

1196

1

60545

32

Дніпропетровська

135563

8

4428

1

129835

45

Донецька

90570

0

2348

0

87712

0

Житомирська

88409

2

1785

0

86254

10

Закарпатська

62083

0

1603

0

60243

25

Запорізька

104568

16

2436

0

101592

14

Івано-Франківська

86654

0

2097

0

84420

14

Київська

127302

14

2742

0

123612

23

Кіровоградська

20614

1

839

1

19206

44

Луганська

26560

1

941

0

25347

0

Львівська

137395

5

3650

0

132544

17

Миколаївська

69944

15

1846

1

67571

35

Одеська

140557

8

2975

0

136086

41

Полтавська

77817

3

1855

0

75614

0

Рівненська

79471

7

1205

0

77984

11

Сумська

77857

6

1318

0

76053

45

Тернопільська

70023

0

1199

0

68516

46

Харківська

148500

5

3522

1

143964

45

Херсонська

35738

2

1133

0

34156

0

Хмельницька

88887

0

1859

0

86296

5

Черкаська

81719

2

1307

0

79771

23

Чернівецька

79940

3

1792

0

77741

24

Чернігівська

57519

1

1344

0

55728

0
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