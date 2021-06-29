Міністерство охорони здоров’я продовжує підтримку учасників АТО та ООС

Міністерство охорони здоров’я долучилося до виконання завдань, передбачених Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО, зокрема у частині медико-психологічної, фізичної реабілітації військовослужбовців складових сектору безпеки і оборони України, а також членів їхніх сімей.

Так, протягом І півріччя спеціалісти МОЗ:

розробили проєкт постанови Кабінету Міністрів України №133, яка була ухвалена 15 лютого 2021 року. Вона передбачає пакет медичних послуг, зокрема, із медичної реабілітації, що фінансуються з державного бюджету («Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя», «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату», «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи», «Екстрена медична допомога»).

ініціювали низку проєктів, які були підтримані Координаційною радою трастового фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції, зокрема:

- на підготовку фахівців психологів, психотерапевтів, психіатрів психотерапевтичного напрямку EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing);

- проведення наративної експозиційної терапії (NET – психотерапевтичне втручання для травмованих людей, які пережили війну, були учасниками бойових дій та інші травматичні події);

- закупівлі медичного обладнання для медичних закладів з лікування (реабілітації) ветеранів війни (Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни, Республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми КНП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни», Державного закладу «Госпіталь ветеранів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України).

У Центрі ментального здоров’я і реабілітації ветеранів на базі ДЗ «Госпіталь ветеранів війни «Лісова поляна» МОЗ України» розпочато та планується розширення заходів з фізичної реабілітації ветеранів зі збереженням стандартів надання такої допомоги: визначення реабілітаційного потенціалу за МКФ, розробка індивідуальних програм, залучення достатньої кількості фізичних терапевтів, ерготерапевтів, мовних терапевтів в поєднанні з потужною роботою психологів, психотерапевтів, психіатрів, враховуючи спеціалізацію Центра на збереженні психічного здоров’я ветеранів.

МОЗ України