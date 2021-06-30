Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 29 червня в Україні зафіксовано 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 19).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 583 468 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 933 946
|
отримали одну дозу, усього
|
1933944
|
отримали дві дози, усього
|
649524
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
568556
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
519571
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
358242
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
81 637
|
отримали одну дозу, усього
|
21475
|
отримали дві дози, усього
|
60162
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
27898
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
34332
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19407
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 518 мобільними бригадами з імунізації, 1 336 пунктами щеплення та 2 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
360
|
|
40
|
|
2 294
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
45 794
|
|
22 511
|
|
9 581
|
|
13 702
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 235 096
|
|
2 166 668
|
|
52 340
|
|
10 840 333
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2235096
|
633
|
52340
|
40
|
2166668
|
2294
|
м. Київ
|
213788
|
225
|
5191
|
1
|
204623
|
202
|
Вінницька
|
71086
|
8
|
1690
|
0
|
69178
|
15
|
Волинська
|
62147
|
15
|
1196
|
0
|
60569
|
24
|
Дніпропетровська
|
135574
|
11
|
4429
|
1
|
129912
|
77
|
Донецька
|
90618
|
48
|
2351
|
3
|
87812
|
100
|
Житомирська
|
88417
|
8
|
1786
|
1
|
86319
|
65
|
Закарпатська
|
62092
|
9
|
1603
|
0
|
60263
|
20
|
Запорізька
|
104584
|
16
|
2439
|
3
|
101704
|
112
|
Івано-Франківська
|
86659
|
5
|
2098
|
1
|
84459
|
39
|
Київська
|
127328
|
26
|
2744
|
2
|
123719
|
107
|
Кіровоградська
|
20615
|
1
|
841
|
2
|
19291
|
85
|
Луганська
|
26592
|
32
|
943
|
2
|
25375
|
28
|
Львівська
|
137425
|
30
|
3650
|
0
|
132606
|
62
|
Миколаївська
|
69948
|
4
|
1846
|
0
|
67661
|
90
|
Одеська
|
140584
|
27
|
2975
|
0
|
136706
|
620
|
Полтавська
|
77843
|
26
|
1858
|
3
|
75665
|
51
|
Рівненська
|
79489
|
18
|
1205
|
0
|
78050
|
66
|
Сумська
|
77878
|
21
|
1319
|
1
|
76150
|
97
|
Тернопільська
|
70024
|
1
|
1199
|
0
|
68541
|
25
|
Харківська
|
148534
|
34
|
3526
|
4
|
144072
|
108
|
Херсонська
|
35750
|
12
|
1142
|
9
|
34179
|
23
|
Хмельницька
|
88896
|
9
|
1862
|
3
|
86382
|
86
|
Черкаська
|
81749
|
30
|
1309
|
2
|
79877
|
106
|
Чернівецька
|
79943
|
3
|
1792
|
0
|
77778
|
37
|
Чернігівська
|
57533
|
14
|
1346
|
2
|
55777
|
49