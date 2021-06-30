Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 29 червня в Україні зафіксовано 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 19).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 583 468 щеплень.



Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 933 946 отримали одну дозу, усього 1933944 отримали дві дози, усього 649524 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 568556 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 519571 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 358242 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 81 637 отримали одну дозу, усього 21475 отримали дві дози, усього 60162 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 27898 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 34332 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19407 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 518 мобільними бригадами з імунізації, 1 336 пунктами щеплення та 2 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 360 летальних випадків – 40 одужало (особи) – 2 294 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 45 794 методом ПЛР — 22 511 методом ІФА — 9 581 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 702 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 235 096 одужало (особи) – 2 166 668 летальних випадків – 52 340 проведено ПЛР-тестувань – 10 840 333