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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 29 червня в Україні зафіксовано 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 19).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 583 468 щеплень. 
 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 933 946

отримали одну дозу, усього

1933944

отримали дві дози, усього

649524

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

568556

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

519571

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

358242

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

81 637

отримали одну дозу, усього

21475

отримали дві дози, усього

60162

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

27898

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

34332

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19407

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 518 мобільними бригадами з імунізації, 1 336 пунктами щеплення та 2 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

360
  • летальних випадків –

40
  • одужало (особи) –

2 294

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

45 794
  • методом ПЛР —

22 511
  • методом ІФА —

9 581
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13 702

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 235 096
  • одужало (особи) –

2 166 668
  • летальних випадків –

52 340
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 840 333

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2235096

633

52340

40

2166668

2294

м. Київ

213788

225

5191

1

204623

202

Вінницька

71086

8

1690

0

69178

15

Волинська

62147

15

1196

0

60569

24

Дніпропетровська

135574

11

4429

1

129912

77

Донецька

90618

48

2351

3

87812

100

Житомирська

88417

8

1786

1

86319

65

Закарпатська

62092

9

1603

0

60263

20

Запорізька

104584

16

2439

3

101704

112

Івано-Франківська

86659

5

2098

1

84459

39

Київська

127328

26

2744

2

123719

107

Кіровоградська

20615

1

841

2

19291

85

Луганська

26592

32

943

2

25375

28

Львівська

137425

30

3650

0

132606

62

Миколаївська

69948

4

1846

0

67661

90

Одеська

140584

27

2975

0

136706

620

Полтавська

77843

26

1858

3

75665

51

Рівненська

79489

18

1205

0

78050

66

Сумська

77878

21

1319

1

76150

97

Тернопільська

70024

1

1199

0

68541

25

Харківська

148534

34

3526

4

144072

108

Херсонська

35750

12

1142

9

34179

23

Хмельницька

88896

9

1862

3

86382

86

Черкаська

81749

30

1309

2

79877

106

Чернівецька

79943

3

1792

0

77778

37

Чернігівська

57533

14

1346

2

55777

49
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