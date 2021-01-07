Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 30 червня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 676 654 щеплення
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
1 965 660
|
отримали одну дозу, усього
|
1965658
|
отримали дві дози, усього
|
710996
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
583767
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
535812
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
358504
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
93 186
|
отримали одну дозу, усього
|
31714
|
отримали дві дози, усього
|
61472
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
31413
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
42649
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19124
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 528 мобільними бригадами з імунізації, 1 236 пунктами щеплення та 13 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
464
|
|
51
|
|
1 719
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
49 038
|
|
20 913
|
|
9 743
|
|
18 382
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 235 801
|
|
2 168 387
|
|
52 391
|
|
10 861 246
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2235801
|
705
|
52391
|
51
|
2168387
|
1719
|
м. Київ
|
214019
|
231
|
5194
|
3
|
204857
|
234
|
Вінницька
|
71103
|
17
|
1690
|
0
|
69196
|
18
|
Волинська
|
62157
|
10
|
1196
|
0
|
60591
|
22
|
Дніпропетровська
|
135605
|
31
|
4434
|
5
|
130057
|
145
|
Донецька
|
90646
|
28
|
2356
|
5
|
87909
|
97
|
Житомирська
|
88434
|
17
|
1789
|
3
|
86331
|
12
|
Закарпатська
|
62095
|
3
|
1604
|
1
|
60322
|
59
|
Запорізька
|
104608
|
24
|
2442
|
3
|
101780
|
76
|
Івано-Франківська
|
86666
|
7
|
2099
|
1
|
84467
|
8
|
Київська
|
127384
|
56
|
2749
|
5
|
123798
|
79
|
Кіровоградська
|
20619
|
4
|
841
|
0
|
19345
|
54
|
Луганська
|
26620
|
28
|
947
|
4
|
25447
|
72
|
Львівська
|
137454
|
29
|
3650
|
0
|
132872
|
266
|
Миколаївська
|
69964
|
16
|
1846
|
0
|
67717
|
56
|
Одеська
|
140625
|
41
|
2975
|
0
|
136769
|
63
|
Полтавська
|
77854
|
11
|
1859
|
1
|
75708
|
43
|
Рівненська
|
79500
|
11
|
1205
|
0
|
78095
|
45
|
Сумська
|
77899
|
21
|
1322
|
3
|
76179
|
29
|
Тернопільська
|
70027
|
3
|
1199
|
0
|
68566
|
25
|
Харківська
|
148575
|
41
|
3531
|
5
|
144126
|
54
|
Херсонська
|
35776
|
26
|
1146
|
4
|
34203
|
24
|
Хмельницька
|
88908
|
12
|
1868
|
6
|
86472
|
90
|
Черкаська
|
81774
|
25
|
1310
|
1
|
79945
|
68
|
Чернівецька
|
79948
|
5
|
1792
|
0
|
77814
|
36
|
Чернігівська
|
57541
|
8
|
1347
|
1
|
55821
|
44