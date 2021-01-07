01. 07. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.07.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я за добу 30 червня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 676 654 щеплення

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

1 965 660

отримали одну дозу, усього

1965658

отримали дві дози, усього

710996

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

583767

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

535812

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

358504

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

93 186

отримали одну дозу, усього

31714

отримали дві дози, усього

61472

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

31413

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

42649

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19124

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

 

Щеплення проводилось 528 мобільними бригадами з імунізації, 1 236 пунктами щеплення та 13 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

464
  • летальних випадків –

51
  • одужало (особи) –

1 719

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

49 038
  • методом ПЛР —

20 913
  • методом ІФА —

9 743
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

18 382

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 235 801
  • одужало (особи) –

2 168 387
  • летальних випадків –

52 391
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 861 246

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2235801

705

52391

51

2168387

1719

м. Київ

214019

231

5194

3

204857

234

Вінницька

71103

17

1690

0

69196

18

Волинська

62157

10

1196

0

60591

22

Дніпропетровська

135605

31

4434

5

130057

145

Донецька

90646

28

2356

5

87909

97

Житомирська

88434

17

1789

3

86331

12

Закарпатська

62095

3

1604

1

60322

59

Запорізька

104608

24

2442

3

101780

76

Івано-Франківська

86666

7

2099

1

84467

8

Київська

127384

56

2749

5

123798

79

Кіровоградська

20619

4

841

0

19345

54

Луганська

26620

28

947

4

25447

72

Львівська

137454

29

3650

0

132872

266

Миколаївська

69964

16

1846

0

67717

56

Одеська

140625

41

2975

0

136769

63

Полтавська

77854

11

1859

1

75708

43

Рівненська

79500

11

1205

0

78095

45

Сумська

77899

21

1322

3

76179

29

Тернопільська

70027

3

1199

0

68566

25

Харківська

148575

41

3531

5

144126

54

Херсонська

35776

26

1146

4

34203

24

Хмельницька

88908

12

1868

6

86472

90

Черкаська

81774

25

1310

1

79945

68

Чернівецька

79948

5

1792

0

77814

36

Чернігівська

57541

8

1347

1

55821

44
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< липня 2021 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  