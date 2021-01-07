Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 30 червня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 676 654 щеплення

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 1 965 660 отримали одну дозу, усього 1965658 отримали дві дози, усього 710996 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 583767 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 535812 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 358504 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 93 186 отримали одну дозу, усього 31714 отримали дві дози, усього 61472 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 31413 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 42649 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19124 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 528 мобільними бригадами з імунізації, 1 236 пунктами щеплення та 13 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 464 летальних випадків – 51 одужало (особи) – 1 719 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 49 038 методом ПЛР — 20 913 методом ІФА — 9 743 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 18 382 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 235 801 одужало (особи) – 2 168 387 летальних випадків – 52 391 проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246