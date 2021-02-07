Як працюватиме нова система громадського здоров’я

Від сьогодні свою роботу розпочинають Центри контролю та профілактики хвороб (далі — ЦКПХ). Вони будуть створені в усіх областях України та м. Києві. Ці центри будуть повністю відповідальні за власний регіон — від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів від 17 лютого 2021 р. № 106, ЦКПХ будуть створюватися на базі Лабораторних центрів МОЗ України. Фахівці Регіональних Центрів громадського здоров’я будуть переведені до ЦКПХ, щоби посилити потенціал у напрямках комунікації, профілактики й контролю за неінфекційними хворобами, а також промоції вакцинації як рутинної, так і проти COVID-19. Центри будуть мати в складі відділи моніторингу та реагування на небезпеки та бригади оперативного реагування, а їхні керівники — матимуть статус головних державних санітарних лікарів областей.

Центр громадського здоров’я України, як головна експертна установа, буде забезпечувати організаційно-методичний супровід роботи й координацію діяльності мережі ЦКПХ у рамках шести визначених напрямів: створення інформаційного фонду та забезпечення епідеміологічного нагляду, забезпечення лабораторного супроводу референс-лабораторіями, координація напрямків з біозахисту та біобезпеки, навчання персоналу, супровід профілактичних програм та реагування на небезпеки.

ЦКПХ будуть взаємодіяти з усіма установами області, які працюють у сфері громадського здоров’я — управліннями департаментів охорони здоров’я ОДА, управліннями освіти, департаментами захисту довкілля й екології, управліннями ДСНС та ін.

Головні функції ЦКПХ полягають у забезпеченні епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань, підтримці біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, просвітницької роботи щодо здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани у сфері охорони здоров’я тощо

Така концепція відповідає найкращим світовим практикам. За таким принципом працюють аналогічні структури в провідних країнах світу.

Отже, в Україні починає працювати сучасна система реагування на загрози для здоров’я та протиепідемічного захисту.

МОЗ України