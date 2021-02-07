Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(02.06.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 767 613 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 00 1132 отримали одну дозу, усього 2001130 отримали дві дози, усього 766483 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 600729 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 554123 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 358703 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 90 959 отримали одну дозу, усього 35472 отримали дві дози, усього 55487 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 34616 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 36779 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19564 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 572 мобільними бригадами з імунізації, 1 546 пунктами щеплення та 22 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 439 летальних випадків – 33 одужало (особи) – 1 197 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 44 088 методом ПЛР — 19 756 методом ІФА — 8 924 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15 408 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 236 497 одужало (особи) – 2 169 584 летальних випадків – 52 424 проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України