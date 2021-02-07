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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(02.06.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 767 613 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 00 1132

отримали одну дозу, усього

2001130

отримали дві дози, усього

766483

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

600729

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

554123

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

358703

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

90 959

отримали одну дозу, усього

35472

отримали дві дози, усього

55487

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

34616

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

36779

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19564

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 572 мобільними бригадами з імунізації, 546 пунктами щеплення та 22 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

439
  • летальних випадків –

33
  • одужало (особи) –

1 197

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

44 088
  • методом ПЛР —

19 756
  • методом ІФА —

8 924
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15 408

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 236 497
  • одужало (особи) –

2 169 584
  • летальних випадків –

52 424
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 881 002

 Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2236497

696

52424

33

2169584

1197

м. Київ

214213

194

5195

1

205036

179

Вінницька

71108

5

1690

0

69207

11

Волинська

62174

17

1196

0

60610

19

Дніпропетровська

135641

36

4439

5

130132

75

Донецька

90685

39

2359

3

87942

33

Житомирська

88447

13

1790

1

86352

21

Закарпатська

62100

5

1604

0

60340

18

Запорізька

104626

18

2442

0

101813

33

Івано-Франківська

86674

8

2100

1

84473

6

Київська

127434

50

2752

3

123873

75

Кіровоградська

20624

5

841

0

19421

76

Луганська

26629

9

947

0

25472

25

Львівська

137503

49

3653

3

132962

90

Миколаївська

69973

9

1847

1

67817

100

Одеська

140678

53

2975

0

136872

103

Полтавська

77870

16

1859

0

75722

14

Рівненська

79507

7

1205

0

78105

10

Сумська

77930

31

1323

1

76242

63

Тернопільська

70035

8

1200

1

68583

17

Харківська

148608

33

3535

4

144175

49

Херсонська

35807

31

1147

1

34245

42

Хмельницька

88934

26

1871

3

86536

64

Черкаська

81793

19

1313

3

79985

40

Чернівецька

79953

5

1793

1

77843

29

Чернігівська

57551

10

1348

1

55826

5
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