04. 07. 2021
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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(04.07/21))

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 3 липня в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 5).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 901 017 щеплень. 
 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 059 728

отримали одну дозу, усього

2059726

отримали дві дози, усього

841291

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

631469

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

581774

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

358908

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

38 857

отримали одну дозу, усього

21489

отримали дві дози, усього

17368

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

24476

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

12284

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2097

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 220 мобільними бригадами з імунізації, 330 пунктами щеплення та 125 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

460
  • летальних випадків –

10
  • одужало (особи) –

526

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

27 979
  • методом ПЛР —

14 229
  • методом ІФА —

3 345
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

10 405

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 237 553
  • одужало (особи) –

2 171 182
  • летальних випадків –

52 470
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 915 176

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2237579

377

52470

10

2171182

526

м. Київ

214524

126

5199

1

205301

104

Вінницька

71122

3

1691

0

69245

12

Волинська

62185

5

1197

1

60633

12

Дніпропетровська

135701

20

4445

2

130236

64

Донецька

90731

3

2362

0

87974

0

Житомирська

88475

5

1790

0

86390

11

Закарпатська

62111

0

1605

0

60389

26

Запорізька

104689

26

2442

0

101883

36

Івано-Франківська

86684

6

2100

0

84498

12

Київська

127513

31

2754

0

123980

29

Кіровоградська

20633

3

841

0

19489

12

Луганська

26640

1

949

0

25479

0

Львівська

137544

12

3656

1

133133

10

Миколаївська

70012

17

1847

0

67890

29

Одеська

140765

49

2983

0

136951

56

Полтавська

77912й

3

1861

1

75731

0

Рівненська

79519

1

1205

0

78155

0

Сумська

77966

15

1323

0

76277

23

Тернопільська

70052

12

1200

0

68624

29

Харківська

148650

11

3541

3

144252

26

Херсонська

35841

11

1147

0

34302

0

Хмельницька

88955

5

1877

1

86587

1

Черкаська

81824

5

1313

0

80014

2

Чернівецька

79963

4

1793

0

77908

32

Чернігівська

57568

3

1349

0

55861

0
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