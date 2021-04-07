Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(04.07/21))

За даними Центру громадського здоров’я за добу 3 липня в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 5).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 901 017 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 059 728
|
отримали одну дозу, усього
|
2059726
|
отримали дві дози, усього
|
841291
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
631469
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
581774
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
358908
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
38 857
|
отримали одну дозу, усього
|
21489
|
отримали дві дози, усього
|
17368
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
24476
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
12284
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2097
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 220 мобільними бригадами з імунізації, 330 пунктами щеплення та 125 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
460
|
|
10
|
|
526
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
27 979
|
|
14 229
|
|
3 345
|
|
10 405
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 237 553
|
|
2 171 182
|
|
52 470
|
|
10 915 176
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2237579
|
377
|
52470
|
10
|
2171182
|
526
|
м. Київ
|
214524
|
126
|
5199
|
1
|
205301
|
104
|
Вінницька
|
71122
|
3
|
1691
|
0
|
69245
|
12
|
Волинська
|
62185
|
5
|
1197
|
1
|
60633
|
12
|
Дніпропетровська
|
135701
|
20
|
4445
|
2
|
130236
|
64
|
Донецька
|
90731
|
3
|
2362
|
0
|
87974
|
0
|
Житомирська
|
88475
|
5
|
1790
|
0
|
86390
|
11
|
Закарпатська
|
62111
|
0
|
1605
|
0
|
60389
|
26
|
Запорізька
|
104689
|
26
|
2442
|
0
|
101883
|
36
|
Івано-Франківська
|
86684
|
6
|
2100
|
0
|
84498
|
12
|
Київська
|
127513
|
31
|
2754
|
0
|
123980
|
29
|
Кіровоградська
|
20633
|
3
|
841
|
0
|
19489
|
12
|
Луганська
|
26640
|
1
|
949
|
0
|
25479
|
0
|
Львівська
|
137544
|
12
|
3656
|
1
|
133133
|
10
|
Миколаївська
|
70012
|
17
|
1847
|
0
|
67890
|
29
|
Одеська
|
140765
|
49
|
2983
|
0
|
136951
|
56
|
Полтавська
|
77912й
|
3
|
1861
|
1
|
75731
|
0
|
Рівненська
|
79519
|
1
|
1205
|
0
|
78155
|
0
|
Сумська
|
77966
|
15
|
1323
|
0
|
76277
|
23
|
Тернопільська
|
70052
|
12
|
1200
|
0
|
68624
|
29
|
Харківська
|
148650
|
11
|
3541
|
3
|
144252
|
26
|
Херсонська
|
35841
|
11
|
1147
|
0
|
34302
|
0
|
Хмельницька
|
88955
|
5
|
1877
|
1
|
86587
|
1
|
Черкаська
|
81824
|
5
|
1313
|
0
|
80014
|
2
|
Чернівецька
|
79963
|
4
|
1793
|
0
|
77908
|
32
|
Чернігівська
|
57568
|
3
|
1349
|
0
|
55861
|
0