Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(04.07/21))

За даними Центру громадського здоров’я за добу 3 липня в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 5).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 901 017 щеплень.



Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 059 728 отримали одну дозу, усього 2059726 отримали дві дози, усього 841291 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 631469 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 581774 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 358908 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 38 857 отримали одну дозу, усього 21489 отримали дві дози, усього 17368 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 24476 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 12284 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2097 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 220 мобільними бригадами з імунізації, 330 пунктами щеплення та 125 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 460 летальних випадків – 10 одужало (особи) – 526 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 27 979 методом ПЛР — 14 229 методом ІФА — 3 345 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 10 405 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 237 553 одужало (особи) – 2 171 182 летальних випадків – 52 470 проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176