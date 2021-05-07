Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(05.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 4 липня в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5, медпрацівників – 0).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 925 380 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 074 988 отримали одну дозу, усього 2074986 отримали дві дози, усього 850394 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 645230 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 583253 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 358928 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 24 363 отримали одну дозу, усього 15260 отримали дві дози, усього 9103 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 21465 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2298 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 600 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 70 мобільними бригадами з імунізації, 87 пунктами щеплення та 120 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 333 летальних випадків – 14 одужало (особи) – 419 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 17 351 методом ПЛР — 9 889 методом ІФА — 1 712 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 5 750 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 237 823 одужало (особи) – 2 171 601 летальних випадків – 52 484 проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065