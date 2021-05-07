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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(05.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 4 липня в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5, медпрацівників – 0).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 925 380 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 074 988

отримали одну дозу, усього

2074986

отримали дві дози, усього

850394

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

645230

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

583253

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

358928

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

24 363

отримали одну дозу, усього

15260

отримали дві дози, усього

9103

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

21465

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2298

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

600

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 70 мобільними бригадами з імунізації, 87 пунктами щеплення та 120 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

333
  • летальних випадків –

14
  • одужало (особи) –

419

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

17 351
  • методом ПЛР —

9 889
  • методом ІФА —

1 712
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

5 750

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 237 823
  • одужало (особи) –

2 171 601
  • летальних випадків –

52 484
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 925 065

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2237823

244

52484

14

2171601

419

м. Київ

214625

101

5201

2

205387

86

Вінницька

71133

11

1691

0

69258

13

Волинська

62187

2

1197

0

60640

7

Дніпропетровська

135708

7

4446

1

130264

28

Донецька

90734

3

2362

0

87997

23

Житомирська

88492

17

1791

1

86390

0

Закарпатська

62112

1

1605

0

60397

8

Запорізька

104694

5

2444

2

101926

43

Івано-Франківська

86688

4

2100

0

84505

7

Київська

127528

15

2754

0

123999

19

Кіровоградська

20634

1

842

1

19500

11

Луганська

26642

2

949

0

25479

0

Львівська

137550

6

3659

3

133134

1

Миколаївська

70022

10

1848

1

67916

26

Одеська

140781

16

2984

1

136951

0

Полтавська

77919

7

1861

0

75732

1

Рівненська

79521

2

1205

0

78181

26

Сумська

77976

10

1323

0

76293

16

Тернопільська

70057

5

1200

0

68633

9

Харківська

148657

7

3542

1

144320

68

Херсонська

35844

3

1147

0

34302

0

Хмельницька

88957

2

1878

1

86587

0

Черкаська

81829

5

1313

0

80015

1

Чернівецька

79965

2

1793

0

77934

26

Чернігівська

57568

0

1349

0

55861

0
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