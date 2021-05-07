Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(05.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 4 липня в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5, медпрацівників – 0).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 925 380 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 074 988
|
отримали одну дозу, усього
|
2074986
|
отримали дві дози, усього
|
850394
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
645230
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
583253
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
358928
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
24 363
|
отримали одну дозу, усього
|
15260
|
отримали дві дози, усього
|
9103
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
21465
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2298
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
600
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 70 мобільними бригадами з імунізації, 87 пунктами щеплення та 120 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
333
|
|
14
|
|
419
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
17 351
|
|
9 889
|
|
1 712
|
|
5 750
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 237 823
|
|
2 171 601
|
|
52 484
|
|
10 925 065
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2237823
|
244
|
52484
|
14
|
2171601
|
419
|
м. Київ
|
214625
|
101
|
5201
|
2
|
205387
|
86
|
Вінницька
|
71133
|
11
|
1691
|
0
|
69258
|
13
|
Волинська
|
62187
|
2
|
1197
|
0
|
60640
|
7
|
Дніпропетровська
|
135708
|
7
|
4446
|
1
|
130264
|
28
|
Донецька
|
90734
|
3
|
2362
|
0
|
87997
|
23
|
Житомирська
|
88492
|
17
|
1791
|
1
|
86390
|
0
|
Закарпатська
|
62112
|
1
|
1605
|
0
|
60397
|
8
|
Запорізька
|
104694
|
5
|
2444
|
2
|
101926
|
43
|
Івано-Франківська
|
86688
|
4
|
2100
|
0
|
84505
|
7
|
Київська
|
127528
|
15
|
2754
|
0
|
123999
|
19
|
Кіровоградська
|
20634
|
1
|
842
|
1
|
19500
|
11
|
Луганська
|
26642
|
2
|
949
|
0
|
25479
|
0
|
Львівська
|
137550
|
6
|
3659
|
3
|
133134
|
1
|
Миколаївська
|
70022
|
10
|
1848
|
1
|
67916
|
26
|
Одеська
|
140781
|
16
|
2984
|
1
|
136951
|
0
|
Полтавська
|
77919
|
7
|
1861
|
0
|
75732
|
1
|
Рівненська
|
79521
|
2
|
1205
|
0
|
78181
|
26
|
Сумська
|
77976
|
10
|
1323
|
0
|
76293
|
16
|
Тернопільська
|
70057
|
5
|
1200
|
0
|
68633
|
9
|
Харківська
|
148657
|
7
|
3542
|
1
|
144320
|
68
|
Херсонська
|
35844
|
3
|
1147
|
0
|
34302
|
0
|
Хмельницька
|
88957
|
2
|
1878
|
1
|
86587
|
0
|
Черкаська
|
81829
|
5
|
1313
|
0
|
80015
|
1
|
Чернівецька
|
79965
|
2
|
1793
|
0
|
77934
|
26
|
Чернігівська
|
57568
|
0
|
1349
|
0
|
55861
|
0