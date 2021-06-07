Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(06.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я, за добу 5 липня в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 11).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 998 614 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 100 540 отримали одну дозу, усього 2100538 отримали дві дози, усього 898076 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 655679 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 598133 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 359151 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 73 234 отримали одну дозу, усього 25552 отримали дві дози, усього 47682 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 29392 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 30020 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 13822 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 481 мобільною бригадою з імунізації, 1128 пунктами щеплення та 7 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 266 летальних випадків – 20 одужало (особи) – 1 086 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 40 517 методом ПЛР — 20 151 методом ІФА — 8 271 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 12 095 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 238 364 одужало (особи) – 2 172 687 летальних випадків – 52 504 проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України