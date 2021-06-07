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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(06.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, за добу 5 липня в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 11).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 998 614 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 100 540

отримали одну дозу, усього

2100538

отримали дві дози, усього

898076

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

655679

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

598133

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

359151

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

73 234

отримали одну дозу, усього

25552

отримали дві дози, усього

47682

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

29392

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

30020

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13822

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 481 мобільною бригадою з імунізації, 1128 пунктами щеплення та 7 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

266
  • летальних випадків –

20
  • одужало (особи) –

1 086

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

40 517
  • методом ПЛР —

20 151
  • методом ІФА —

8 271
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

12 095

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 238 364
  • одужало (особи) –

2 172 687
  • летальних випадків –

52 504
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 945 216

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2238364

541

52504

20

2172687

1086

м. Київ

214822

197

5201

0

205574

187

Вінницька

71146

13

1693

2

69281

23

Волинська

62190

3

1197

0

60645

5

Дніпропетровська

135732

24

4448

2

130372

108

Донецька

90756

22

2363

1

88029

32

Житомирська

88504

12

1793

2

86428

38

Закарпатська

62118

6

1605

0

60409

12

Запорізька

104705

11

2444

0

101929

3

Івано-Франківська

86701

13

2101

1

84509

4

Київська

127565

37

2755

1

124036

37

Кіровоградська

20635

1

844

2

19564

64

Луганська

26667

25

950

1

25530

51

Львівська

137569

19

3661

2

133155

21

Миколаївська

70031

9

1849

1

67945

29

Одеська

140833

52

2985

1

137094

143

Полтавська

77932

13

1862

1

75757

25

Рівненська

79525

4

1205

0

78197

16

Сумська

77993

17

1324

1

76316

23

Тернопільська

70065

8

1201

1

68679

46

Харківська

148667

10

3542

0

144376

56

Херсонська

35852

8

1147

0

34319

17

Хмельницька

88964

7

1879

1

86639

52

Черкаська

81845

16

1313

0

80052

37

Чернівецька

79971

6

1793

0

77957

23

Чернігівська

57576

8

1349

0

55895

34
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