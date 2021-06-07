Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(06.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я, за добу 5 липня в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 11).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 2 998 614 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 100 540
|
отримали одну дозу, усього
|
2100538
|
отримали дві дози, усього
|
898076
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
655679
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
598133
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
359151
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
73 234
|
отримали одну дозу, усього
|
25552
|
отримали дві дози, усього
|
47682
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
29392
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
30020
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13822
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 481 мобільною бригадою з імунізації, 1128 пунктами щеплення та 7 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
266
|
|
20
|
|
1 086
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
40 517
|
|
20 151
|
|
8 271
|
|
12 095
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 238 364
|
|
2 172 687
|
|
52 504
|
|
10 945 216
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2238364
|
541
|
52504
|
20
|
2172687
|
1086
|
м. Київ
|
214822
|
197
|
5201
|
0
|
205574
|
187
|
Вінницька
|
71146
|
13
|
1693
|
2
|
69281
|
23
|
Волинська
|
62190
|
3
|
1197
|
0
|
60645
|
5
|
Дніпропетровська
|
135732
|
24
|
4448
|
2
|
130372
|
108
|
Донецька
|
90756
|
22
|
2363
|
1
|
88029
|
32
|
Житомирська
|
88504
|
12
|
1793
|
2
|
86428
|
38
|
Закарпатська
|
62118
|
6
|
1605
|
0
|
60409
|
12
|
Запорізька
|
104705
|
11
|
2444
|
0
|
101929
|
3
|
Івано-Франківська
|
86701
|
13
|
2101
|
1
|
84509
|
4
|
Київська
|
127565
|
37
|
2755
|
1
|
124036
|
37
|
Кіровоградська
|
20635
|
1
|
844
|
2
|
19564
|
64
|
Луганська
|
26667
|
25
|
950
|
1
|
25530
|
51
|
Львівська
|
137569
|
19
|
3661
|
2
|
133155
|
21
|
Миколаївська
|
70031
|
9
|
1849
|
1
|
67945
|
29
|
Одеська
|
140833
|
52
|
2985
|
1
|
137094
|
143
|
Полтавська
|
77932
|
13
|
1862
|
1
|
75757
|
25
|
Рівненська
|
79525
|
4
|
1205
|
0
|
78197
|
16
|
Сумська
|
77993
|
17
|
1324
|
1
|
76316
|
23
|
Тернопільська
|
70065
|
8
|
1201
|
1
|
68679
|
46
|
Харківська
|
148667
|
10
|
3542
|
0
|
144376
|
56
|
Херсонська
|
35852
|
8
|
1147
|
0
|
34319
|
17
|
Хмельницька
|
88964
|
7
|
1879
|
1
|
86639
|
52
|
Черкаська
|
81845
|
16
|
1313
|
0
|
80052
|
37
|
Чернівецька
|
79971
|
6
|
1793
|
0
|
77957
|
23
|
Чернігівська
|
57576
|
8
|
1349
|
0
|
55895
|
34