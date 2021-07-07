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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.07.21)

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За даними Центру громадського здоров’я за добу 6 липня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 092 168 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб                               (від початку кампанії):

2 136 563

отримали одну дозу, усього

2136561

отримали дві дози, усього

955607

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

669947

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

619649

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

359390

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

390

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

93554

отримали одну дозу, усього

36023

отримали дві дози, усього

57531

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

32977

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

43750

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

16827

щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього

0

Щеплення проводилось 535 мобільною бригадою з імунізації, 1287 пунктами щеплення та 27 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

458
  • летальних випадків –

33
  • одужало (особи) –

1 666

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

46 168
  • методом ПЛР —

20 240
  • методом ІФА —

9 189
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

16 739

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 238 974
  • одужало (особи) –

2 174 353
  • летальних випадків –

52 537
  • проведено ПЛР-тестувань –

10 965 456

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2238974

610

52537

33

2174353

1666

м. Київ

215039

217

5201

0

205994

420

Вінницька

71162

16

1693

0

69293

12

Волинська

62197

7

1199

2

60818

173

Дніпропетровська

135751

19

4451

3

130493

121

Донецька

90783

27

2366

3

88068

39

Житомирська

88517

13

1793

0

86439

11

Закарпатська

62127

9

1605

0

60433

24

Запорізька

104717

12

2446

2

102010

81

Івано-Франківська

86704

3

2101

0

84515

6

Київська

127614

49

2758

3

124095

59

Кіровоградська

20645

10

846

2

19638

74

Луганська

26677

10

951

1

25534

4

Львівська

137601

32

3661

0

133181

26

Миколаївська

70048

17

1851

2

67983

38

Одеська

140869

36

2990

5

137159

65

Полтавська

77954

22

1862

0

75791

34

Рівненська

79532

7

1205

0

78218

21

Сумська

78004

11

1324

0

76349

33

Тернопільська

70070

5

1203

2

68717

38

Харківська

148687

20

3546

4

144418

42

Херсонська

35877

25

1147

0

34436

117

Хмельницька

88974

10

1879

0

86756

117

Черкаська

81866

21

1315

2

80136

84

Чернівецька

79978

7

1794

1

77977

20

Чернігівська

57581

5

1350

1

55902

7
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