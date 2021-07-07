Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 6 липня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 092 168 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
2 136 563
|
отримали одну дозу, усього
|
2136561
|
отримали дві дози, усього
|
955607
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
669947
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
619649
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
359390
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
390
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
93554
|
отримали одну дозу, усього
|
36023
|
отримали дві дози, усього
|
57531
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
32977
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
43750
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
16827
|
щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього
|
0
Щеплення проводилось 535 мобільною бригадою з імунізації, 1287 пунктами щеплення та 27 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
458
|
|
33
|
|
1 666
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
46 168
|
|
20 240
|
|
9 189
|
|
16 739
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 238 974
|
|
2 174 353
|
|
52 537
|
|
10 965 456
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2238974
|
610
|
52537
|
33
|
2174353
|
1666
|
м. Київ
|
215039
|
217
|
5201
|
0
|
205994
|
420
|
Вінницька
|
71162
|
16
|
1693
|
0
|
69293
|
12
|
Волинська
|
62197
|
7
|
1199
|
2
|
60818
|
173
|
Дніпропетровська
|
135751
|
19
|
4451
|
3
|
130493
|
121
|
Донецька
|
90783
|
27
|
2366
|
3
|
88068
|
39
|
Житомирська
|
88517
|
13
|
1793
|
0
|
86439
|
11
|
Закарпатська
|
62127
|
9
|
1605
|
0
|
60433
|
24
|
Запорізька
|
104717
|
12
|
2446
|
2
|
102010
|
81
|
Івано-Франківська
|
86704
|
3
|
2101
|
0
|
84515
|
6
|
Київська
|
127614
|
49
|
2758
|
3
|
124095
|
59
|
Кіровоградська
|
20645
|
10
|
846
|
2
|
19638
|
74
|
Луганська
|
26677
|
10
|
951
|
1
|
25534
|
4
|
Львівська
|
137601
|
32
|
3661
|
0
|
133181
|
26
|
Миколаївська
|
70048
|
17
|
1851
|
2
|
67983
|
38
|
Одеська
|
140869
|
36
|
2990
|
5
|
137159
|
65
|
Полтавська
|
77954
|
22
|
1862
|
0
|
75791
|
34
|
Рівненська
|
79532
|
7
|
1205
|
0
|
78218
|
21
|
Сумська
|
78004
|
11
|
1324
|
0
|
76349
|
33
|
Тернопільська
|
70070
|
5
|
1203
|
2
|
68717
|
38
|
Харківська
|
148687
|
20
|
3546
|
4
|
144418
|
42
|
Херсонська
|
35877
|
25
|
1147
|
0
|
34436
|
117
|
Хмельницька
|
88974
|
10
|
1879
|
0
|
86756
|
117
|
Черкаська
|
81866
|
21
|
1315
|
2
|
80136
|
84
|
Чернівецька
|
79978
|
7
|
1794
|
1
|
77977
|
20
|
Чернігівська
|
57581
|
5
|
1350
|
1
|
55902
|
7