Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.07.21)

За даними Центру громадського здоров’я за добу 6 липня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 3 092 168 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 2 136 563 отримали одну дозу, усього 2136561 отримали дві дози, усього 955607 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 669947 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 619649 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 359390 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 390 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 93554 отримали одну дозу, усього 36023 отримали дві дози, усього 57531 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 32977 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 43750 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 16827 щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього 0

Щеплення проводилось 535 мобільною бригадою з імунізації, 1287 пунктами щеплення та 27 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 458 летальних випадків – 33 одужало (особи) – 1 666 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 46 168 методом ПЛР — 20 240 методом ІФА — 9 189 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 16 739 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 238 974 одужало (особи) – 2 174 353 летальних випадків – 52 537 проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456